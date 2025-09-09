Reagált a magyar kormány a Katar területén végrehajtott izraeli csapásra

Facebookon reagált Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a Doha területén végrehajtott izraeli légicsapásra.

"Néhány perce telefonon egyeztettem Sultan bin Saad Al Muraikhi barátommal, Katar külügyi államminiszterével a Dohát ért váratlan légicsapást követően. Megerősítettük Katar és Magyarország barátságát, megerősítettük kölcsönös elkötelezettségünket a közel-keleti béke iránt" - írta ki a miniszter közösségi oldalára.

Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, egyúttal nagyra becsüljük Katar közvetítő tevékenységét az izraeli túszok szabadon bocsátása érdekében, s hálásak vagyunk a magyar állampolgárságú túszok kiszabadítása érdekében tett katari erőfeszítésekért"

- ez olvasható Szijjártó Péter Facebook-oldalán.

A miniszter a lebombázott célpontot (a Hamász terrorszervezet vezérei) és a bombázást végrehajtó entitást (Izraeli légierő) nem nevezte meg, a támadás körülményeire egyáltalán nem reflektált.

