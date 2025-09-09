Súlyos vészhelyzet fenyegeti Ukrajna kulcsfontosságú képességét – Egyetlen döntés lehet mindennek az oka

A nyugati és ukrán tisztviselők szerint annak köszönhetően nőtt a készletre helyeződő nyomás, hogy a Pentagon júniusban kiadott utasítása után rendszertelen és a vártnál kisebb szállítmányok érkeztek. Szakértők és tisztviselők arra figyelmeztetnek: ha Moszkva fenntartja vagy tovább fokozza a rakéta- és dróntámadások mostani intenzitását,
az ukrán légvédelmi egységek hamarosan hiánnyal szembesülhetnek.
Csak idő kérdése, mikor fogynak el a lőszerek
- nyilatkozta egy, az amerikai légvédelmi szállítmányokat ismerő forrás a Financial Timesnak. A helyzetet súlyosbítja, hogy az Ukrajna Biztonsági Támogatási Kezdeményezés keretében közvetlenül a gyártóktól beszerzett rakétákat sorozatban gyártják, ami szállítási szünetekkel jár.
Az EU-tagállamok nemrég megállapodtak, hogy légvédelmi rendszereket és lőszereket küldenek saját készleteikből, illetve vásárolnak az Egyesült Államoktól Ukrajna ellátására, de ezeknek a szállítmányoknak csak egy része futott be eddig.
Noha Ukrajna hosszú ideje kongatja a vészharangot a légvédelmi készletproblémák kapcsán, a bajokat csak tetézte az amerikai fegyverszállítások lassulása, ami Elbridge Colby, a Pentagon vezető szakpolitikai tisztviselőjének júniusi, Pete Hegseth védelmi miniszternek címzett feljegyzése után következett be.
Colby, aki az amerikai haderőt a kínai fenyegetés elleni fellépésre kívánja összpontosítani, a feljegyzésben azzal érvelt, hogy Ukrajna amerikai fegyverekre vonatkozó kérései miatt tovább csappanhatnak a Pentagon amúgy is kimerült készletei.
A Pentagon a készültségi felülvizsgálata után először leállította, majd lelassította több fontos rendszer szállítását Ukrajnába,
egyebek mellett a Patriot légvédelmi rendszerekhez való Pac-3 elfogórakétákat, a Stinger hordozható légvédelmi rendszereket, a precíziós tüzérségi lövedékeket, a Hellfire rakétákat és az ukrán Nasams légvédelmi rendszerek által indított Aim rakétákat.
A Fehér Ház egyik tisztviselője cáfolta, hogy létfontosságú légvédelmi lőszerektől fosztanák meg Kijevet,
és hozzátette, Donald Trump utasítást adott arra, hogy az USA fegyvereket adjon el a NATO-szövetségeseknek, amelyek pótolhatják az Ukrajnának küldött európai szállítmányokat.
Azonban az európai országoknak is lépniük kell, többek között azzal, hogy befejezik az orosz olaj vásárlását, és gazdasági nyomást gyakorolnak azokra az országokra, amelyek finanszírozzák a háborút
- közölte a Financial Times fehér házi forrása.
Címlapkép forrása: MTI
