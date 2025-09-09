  • Megjelenítés
Súlyos vészhelyzet fenyegeti Ukrajna kulcsfontosságú képességét – Egyetlen döntés lehet mindennek az oka
Globál

Súlyos vészhelyzet fenyegeti Ukrajna kulcsfontosságú képességét – Egyetlen döntés lehet mindennek az oka

Portfolio
Veszélybe került Ukrajna légvédelmi fegyverkészlete, épp miközben Oroszország csak fokozza légitámadásait. A potenciálisan kritikus helyzet mögött az húzódik meg, hogy az amerikai védelmi minisztériumban elrendelt felülvizsgálat lelassította a szállításokat - tudta meg a Financial Times.

A nyugati és ukrán tisztviselők szerint annak köszönhetően nőtt a készletre helyeződő nyomás, hogy a Pentagon júniusban kiadott utasítása után rendszertelen és a vártnál kisebb szállítmányok érkeztek. Szakértők és tisztviselők arra figyelmeztetnek: ha Moszkva fenntartja vagy tovább fokozza a rakéta- és dróntámadások mostani intenzitását,

az ukrán légvédelmi egységek hamarosan hiánnyal szembesülhetnek.

Csak idő kérdése, mikor fogynak el a lőszerek

- nyilatkozta egy, az amerikai légvédelmi szállítmányokat ismerő forrás a Financial Timesnak. A helyzetet súlyosbítja, hogy az Ukrajna Biztonsági Támogatási Kezdeményezés keretében közvetlenül a gyártóktól beszerzett rakétákat sorozatban gyártják, ami szállítási szünetekkel jár.

Az EU-tagállamok nemrég megállapodtak, hogy légvédelmi rendszereket és lőszereket küldenek saját készleteikből, illetve vásárolnak az Egyesült Államoktól Ukrajna ellátására, de ezeknek a szállítmányoknak csak egy része futott be eddig.

Noha Ukrajna hosszú ideje kongatja a vészharangot a légvédelmi készletproblémák kapcsán, a bajokat csak tetézte az amerikai fegyverszállítások lassulása, ami Elbridge Colby, a Pentagon vezető szakpolitikai tisztviselőjének júniusi, Pete Hegseth védelmi miniszternek címzett feljegyzése után következett be.

Colby, aki az amerikai haderőt a kínai fenyegetés elleni fellépésre kívánja összpontosítani, a feljegyzésben azzal érvelt, hogy Ukrajna amerikai fegyverekre vonatkozó kérései miatt tovább csappanhatnak a Pentagon amúgy is kimerült készletei.

A Pentagon a készültségi felülvizsgálata után először leállította, majd lelassította több fontos rendszer szállítását Ukrajnába,

egyebek mellett a Patriot légvédelmi rendszerekhez való Pac-3 elfogórakétákat, a Stinger hordozható légvédelmi rendszereket, a precíziós tüzérségi lövedékeket, a Hellfire rakétákat és az ukrán Nasams légvédelmi rendszerek által indított Aim rakétákat.

A Fehér Ház egyik tisztviselője cáfolta, hogy létfontosságú légvédelmi lőszerektől fosztanák meg Kijevet,

és hozzátette, Donald Trump utasítást adott arra, hogy az USA fegyvereket adjon el a NATO-szövetségeseknek, amelyek pótolhatják az Ukrajnának küldött európai szállítmányokat.

Azonban az európai országoknak is lépniük kell, többek között azzal, hogy befejezik az orosz olaj vásárlását, és gazdasági nyomást gyakorolnak azokra az országokra, amelyek finanszírozzák a háborút

- közölte a Financial Times fehér házi forrása.

Kapcsolódó cikkünk

Fürge offenzívát tudhat maga mögött Moszkva, Amerika kész a szankciók második szakaszába lépni - Háborús híreink Ukrajnából kedden

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
klimavaltozas nap sivatag
Globál
Tényleg olyan meleg volt az idei nyár? – Ezek a számok mindent elárulnak
Pénzcentrum
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility