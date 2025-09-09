Szijjártó Péter: muszáj fenntartani az orosz energiakapcsolatot

A hétfőn sugárzott interjúban Szijjártó Péter aggasztónak nevezte, hogy az elmúlt időszakban több olyan esemény történt, amely
az eszkaláció és nem a béke irányába mutat.
A kárpátaljai orosz támadás, illetve az ott élő magyarok helyzetével kapcsolatban arról beszélt, hogy a magyar kormány számára kulcskérdés a közösség biztonsága.
Szijjártó elmondta,
mi a háború legelején világossá tettük, hogy ezt a háborút elítéljük. Világossá tettük, hogy ezt a háborút, mint minden egyes háborút, elfogadhatatlannak tartjuk. Én ezt nyilvánosan elmondtam Oroszországban is, kértem az oroszokat, hogy ezt a háborút hagyják abba, mert ez nekünk rossz. Én ezt az álláspontot nyilvánosan is képviseltem, ugyanúgy nyilvánosan képviselem Brüsszelben és Moszkvában is, mindenhol.
Az Ukrajna állítólagos felosztásával kapcsolatos kérdésre válaszolva a külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy "gyakorlatilag ez zajlik". Rámutatott, hogy a nemzetközi tárgyalások során biztonsági garanciákról, katonai csapatok küldéséről és békefenntartásról beszélnek, ami valójában "Ukrajna zónákra történő felosztását" jelenti.
A hajlandók koalíciója nevű szerveződés ül össze folyamatosan, és tárgyal úgynevezett biztonsági garanciákról. Minket oda nem hívtak
- jelentette ki.
A körkörös Európa-modellről szólva kifejtette, hogy az Európai Unió jövőjéről higgadtan kellene beszélni, de jelenleg "megbélyegzik" azokat, akik nem akarnak Európai Egyesült Államokat. Véleménye szerint az EU korábban világpolitikai tényező volt, ma azonban "béna kacsa állapotban" van. Ukrajna kapcsán stratégiai partnerséget javasolt uniós tagság helyett.
A kínai kapcsolatokról beszélve elmondta, hogy Pekingben több kínai nagyvállalat vezetőjével tárgyalt magyarországi beruházásokról. Hangsúlyozta, hogy tavaly a Kínából Európába irányuló beruházások 31 százaléka Magyarországra érkezett, ami munkahelyek tízezreit jelenti.
Magyarországnak egyértelműen az az érdeke, hogy a kínai–amerikai kapcsolatok jó irányba menjenek
- szögezte le, de szerinte "nincs szükségük" arra, hogy Magyarország közvetítsen a két nagyhatalom között. Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi egyezséget "az évszázad legrosszabb megállapodásának" nevezte.
A kettős adóztatás elkerüléséről Szijjártó úgy fogalmazott,
most úgy látom, hogy az Egyesült Államoknak egyelőre a világgazdaság nagyobb szereplőivel van dolga.
Az energiaellátás kérdésében a miniszter leszögezte, hogy ez "puszta fizika", nem ideológiai kérdés. Magyarország szárazföld által körülzárt országként onnan tud energiahordozókat vásárolni, ahonnan " van csővezeték". Kiemelte,
"muszáj" fenntartani az orosz energiakapcsolatot.
A paksi atomerőmű bővítéséről elmondta, hogy a két új blokkot "a következő évtized első felében" lehet majd szolgálatba állítani.
A Nyugat-Balkán "európai negligásáról" azt nyilatkozta, a magyar szerepvállalással azt szeretnék elérni, hogy "ebben a hordóban ne puskapor legyen, ezért próbálunk segíteni."
Címlapkép forrása: MTI
