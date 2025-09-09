Új atomerőmű a szomszédunkban: Franciaország és Amerika lehet a befutó

A szlovén JEK2 projekt jelentős előrelépést ért el, miután technikailag megfelelőnek minősítettek két nukleáris technológiát is a tervezett beruházáshoz:

az amerikai Westinghouse AP1000 modelljét és a francia EDF EPR1200 műszaki megoldását

- a harmadik ajánlattevő, a Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP), amely Csehországban már elnyert egy nukleáris projektet és Szerbiában is járt egyeztetésen, még a műszaki megvalósíthatósági tanulmány fázisa előtt visszalépett.

Az amerikai vállalat július végén Magyarországon volt tárgyalni: hazánk és az USA együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai kis moduláris nukleáris technológia (SMR) magyarországi bevezetésének előkészítéséről. Az tisztán látszik, hogy egy igen éles verseny kezd kialakulni a közép-kelet európai régióban a nukleáris projektek kapcsán.

Visszatérve a szlovéniai fejleményekhez, a projekttársaság közleménye szerint mindkét technológia integrálható a meglévő környezetbe, megfelelve a szeizmikus és hidrológiai követelményeknek. A végső ajánlatok benyújtása előtt további műszaki tanulmányokra van szükség, beleértve a szeizmikus elemzést és a radiológiai vizsgálatot.

Mindkét beszállító 60 éves üzemidőt kínál, amely akár 80 évre is meghosszabbítható. A frissített becslések alapján a beruházási költségek

egy 1000 MW-os egység esetén 9,3 milliárd euró, míg

egy 1650 MW-os egységnél 15,3 milliárd euró.

A projekt keretében egy vagy két reaktor építését tervezik, maximum 2400 MW összkapacitással. Az új létesítmény kiegészítené a jelenlegi, 696 MW kapacitású Krško erőművet, amelyet Horvátország és Szlovénia közösen üzemeltet.

A tervezett ütemterv szerint

A VÉGLEGES BERUHÁZÁSI DÖNTÉS (FID) 2029-BEN, AZ ÉPÍTKEZÉS 2033-BAN, A KERESKEDELMI ÜZEM PEDIG 2041-BEN KEZDŐDHET MEG.

A szlovén kormány eredetileg 2024-re tervezett népszavazást, amit később politikai nézeteltérések miatt elhalasztottak. Robert Golob miniszterelnök megerősítette elkötelezettségét, hogy a végleges beruházási döntés előtt népszavazást tartanak.

Címlapkép forrása: nek.si