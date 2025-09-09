Hősnek nevezte az ukrán fronton elesett Michael Alexander Glosst az orosz deszantos erők parancsnoka és részleteket árult el az amerikai férfi haláláról. Az elesett katona édesanyja, Julianne Gallina Gloss jelenleg is a CIA digitális fejlesztésekért felelős igazgatóhelyettese.

Idén áprilisban írtuk meg, hogy elesett az ukrán fronton Michael Alexander Gloss amerikai állampolgár, aki egy CIA-igazgatóhelyettes fiaként az orosz haderőben harcolt.

Mihail Teplinszkij, az orosz deszantos erők (VDV) parancsnoka először osztott meg a nyilvánosság előtt részleteket Gloss halálával kapcsolatosan. Az orosz tábornagy hősnek nevezte az amerikai férfit.

Hősként halt meg, valódi hősként. Azért harcolt, amiért sokan mások is, a Donbasz felszabadításáért”

– mondta Teplinszkij.

Elmondta: Gloss Csasziv Jarnál harcolt, rohamlövészként vett részt a település körül zajló katonai műveletekben.

Mindent átadtunk a szüleinek. Büszkék lehetnek rá, mivel méltó állampolgára volt az Egyesült Államoknak és, mondhatni, az Oroszországi Föderációnak is”

– mondta az orosz deszantos parancsnok.

A 21 éves Michael Gloss 2023 augusztusában érkezett Oroszországba, előtte Európában utazgatott. A férfi magát antifasisztaként, környezetvédőként és nőjogi aktivistaként jellemezte. Oroszországba is azért utazott el, mert az interneten meggyőzték arról, hogy a NATO a fasizmus ideológiáját terjeszti, Moszkva pedig ez ellen harcol.

A férfi édesanyja, Julianne Gallina Gloss jelenleg is a CIA digitális fejlesztésekért felelős igazgatóhelyettese.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images