Videó: látványos trükkel hajigálják az ukránok a két mázsás JDAM-eket az orosz állásokra
Videó: látványos trükkel hajigálják az ukránok a két mázsás JDAM-eket az orosz állásokra

Nincsen könnyű dolga az ukrán légierőnek akkor, amikor repülőgépekkel akarják támadni az orosz állásokat: kevés géppel kell az orosz légvédelem közelébe repülni, ezek a madarak ráadásul jórészt mostanra elavulttá váló Mig-29-esek. Az ukrán pilóták különféle trükkökkel próbálják növelni a fegyvereik hatósugarát, például saját gépüket használják egyfajta katapultként.

Friss videó jelent meg a közösségi médiában egy ukrán pilótáról, aki az úgynevezett "lofting" manőverrel igyekszik megnövelni fegyverei hatótávolságát.

Loftingnak hívjuk azt a trükköt, amikor egy vadászbombázó az ellenséges légvédelem elkerülése érdekében laposan közelíti meg a kioldási pontot, majd

hirtelen emelkedni kezd, így gépét egyfajta katapultként használva nem ledobja, hanem lényegében elhajítja bombaterhét.

A kioldás után a gépek gyorsan visszarepülnek alacsony magasságba, hogy minél kevésbé legyenek kitéve a légvédelem jelentette veszélynek.

A videón látható Mig-29-es két, egyenként 230 kilós GBU-62-es JDAM okosbombát indít így el az orosz állások felé. A fegyver normál hatótávolsága egyébként 74 kilométer körül mozog akkor, ha kellő magasságból indítják, a videón látható manőver nyilván kisebb távra tudja elküldeni a fegyvert, de jelentősen biztonságosabb, mint nagy magasságban röpködni a maga korában abszolút csúcsragadozónak számító, de napjainkban erősen korosodó Mig-29-essel.

