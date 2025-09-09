Videó: látványos trükkel hajigálják az ukránok a két mázsás JDAM-eket az orosz állásokra

Friss videó jelent meg a közösségi médiában egy ukrán pilótáról, aki az úgynevezett "lofting" manőverrel igyekszik megnövelni fegyverei hatótávolságát.
Ukrainian MiG-29 tosses two US-supplied 500lb GBU-62 precision-guided bombs in a maneuver called Lofting - in contested airspace, the aircraft maintains low altitude and then rapidly gains elevation to increase bombing range. The aircraft dives back down to safety after release. pic.twitter.com/zt5QFbjPBz https://t.co/zt5QFbjPBz— Igor Sushko (@igorsushko) September 8, 2025
Loftingnak hívjuk azt a trükköt, amikor egy vadászbombázó az ellenséges légvédelem elkerülése érdekében laposan közelíti meg a kioldási pontot, majd
hirtelen emelkedni kezd, így gépét egyfajta katapultként használva nem ledobja, hanem lényegében elhajítja bombaterhét.
A kioldás után a gépek gyorsan visszarepülnek alacsony magasságba, hogy minél kevésbé legyenek kitéve a légvédelem jelentette veszélynek.
A videón látható Mig-29-es két, egyenként 230 kilós GBU-62-es JDAM okosbombát indít így el az orosz állások felé. A fegyver normál hatótávolsága egyébként 74 kilométer körül mozog akkor, ha kellő magasságból indítják, a videón látható manőver nyilván kisebb távra tudja elküldeni a fegyvert, de jelentősen biztonságosabb, mint nagy magasságban röpködni a maga korában abszolút csúcsragadozónak számító, de napjainkban erősen korosodó Mig-29-essel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
