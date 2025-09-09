Zelenszkij elsöprő megtorlást követel a nagyhatalmaktól: nyugdíjosztás közben bombázott egy falut Oroszország

Ez nem katonai művelet – ez tiszta terrorizmus

- vélekedett Donyeck kormányzója a Telegram-csatornáján.

A megtámadott kisközség, Jarova nagyjából 20 kilométerre északra fekszik Szlovjanszk városától, és csupán 9 kilométerre van az orosz erők által ellenőrzött kelet-ukrajnai területektől. A halálos áldozatok és a károk teljes mértékét még vizsgálják.

Az ilyen orosz csapásokat nem szabad megfelelő válasz nélkül hagyni a világ részéről

- reagált a civilek elleni támadásra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en, aki hozzátette: "Nincsenek szavak… Őszinte részvétem az áldozatok családjainak és szeretteinek."

A világ nem maradhat tétlen. Válaszra van szükség az Egyesült Államoktól. Válaszra van szükség Európától. Válaszra van szükség a G20 részéről. Határozott lépésekre van szükség ahhoz, hogy Oroszországot megállítsuk abban, hogy halált hozzon

- szólította fel cselekvésre, illetve új szankciók kivetésére a nagyhatalmakat az ukrán államfő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images