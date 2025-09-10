Egy külföldi hírszerzés tett keresztbe Izrael nagy terveinek: így menekülhetett meg a Hamász vezetősége Katarban

A Katarban tartózkodó Hamász delegáció többsége túlélte Izrael keddi csapását miután
a török hírszerzés előzetesen értesítette őket egy lehetséges támadásról.
A források szerint a Nemzeti Hírszerző Szervezet egy különleges egysége folyamatosan szemmel tartotta az izraeli vadászgépek tevékenységét. A következő tevékenységekről számoltak be esetükben:
- Lecsaptak egy humanitárius flottillára Tunéziában (bár nem nevesítik, de vélhetően azokról a hajókról van szó, amelyeken Greta Thunberg aktivista is ott van);
- a szíriai Latakiában és Tartuszban hajtott végre műveleteket;
- megtámadtak több célpontot Libanonban;
- ezt követően pedig jött a katari akció a Hamász főtárgyalói ellen.
Törökország hírszerzése még időben tájékoztatta a delegációt, akik így különleges biztonsági intézkedéseket tudtak tenni, ennek köszönhetően pedig a résztvevők többsége túlélte a támadást. Nem sikerült mindenkit kimenekíteni,
a csapásnak a tűzszüneti tárgyalások főtárgyalója, Halíl el-Hajja és a fia is áldozatul esett.
Az eset világszerte komoly felháborodást keltett, többen elítélték Jeruzsálem lépését, mivel Izrael ezzel minden eddiginél tovább ment, és egy semleges országban hajtott végre támadást. A hírek szerint az Egyesült Államokban sem fogadták kitörő örömmel a palesztin radikális iszlamista csoport vezetői elleni támadást, de főleg a kommunikációs hiányosságok okoztak bizalmi válságot.
