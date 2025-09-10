  • Megjelenítés
Egy külföldi hírszerzés tett keresztbe Izrael nagy terveinek: így menekülhetett meg a Hamász vezetősége Katarban
Globál

Egy külföldi hírszerzés tett keresztbe Izrael nagy terveinek: így menekülhetett meg a Hamász vezetősége Katarban

Portfolio
Szeptember 9-én súlyos nemzetközi felhördülést okozott a hír, hogy Izrael Katarban bombázta le a Hamász vezetőit. A hírek szerint az akció nem zárult teljes sikerrel, ebben pedig egy NATO-tagállam hírszerzése keze van benne – írja az orosz TASZSZ.

A Katarban tartózkodó Hamász delegáció többsége túlélte Izrael keddi csapását miután

a török hírszerzés előzetesen értesítette őket egy lehetséges támadásról.

A források szerint a ​​Nemzeti Hírszerző Szervezet egy különleges egysége folyamatosan szemmel tartotta az izraeli vadászgépek tevékenységét. A következő tevékenységekről számoltak be esetükben:

  • Lecsaptak egy humanitárius flottillára Tunéziában (bár nem nevesítik, de vélhetően azokról a hajókról van szó, amelyeken Greta Thunberg aktivista is ott van);
  • a szíriai Latakiában és Tartuszban hajtott végre műveleteket;
  • megtámadtak több célpontot Libanonban;
  • ezt követően pedig jött a katari akció a Hamász főtárgyalói ellen.

Törökország hírszerzése még időben tájékoztatta a delegációt, akik így különleges biztonsági intézkedéseket tudtak tenni, ennek köszönhetően pedig a résztvevők többsége túlélte a támadást. Nem sikerült mindenkit kimenekíteni,

a csapásnak a tűzszüneti tárgyalások főtárgyalója, Halíl el-Hajja és a fia is áldozatul esett.

Az eset világszerte komoly felháborodást keltett, többen elítélték Jeruzsálem lépését, mivel Izrael ezzel minden eddiginél tovább ment, és egy semleges országban hajtott végre támadást. A hírek szerint az Egyesült Államokban sem fogadták kitörő örömmel a palesztin radikális iszlamista csoport vezetői elleni támadást, de főleg a kommunikációs hiányosságok okoztak bizalmi válságot.

Kapcsolódó cikkünk

Tombol az Egyesült Államok vezetése – Lehet, hogy most Izrael túl messzire ment?

Izrael minden eddiginél tovább ment: semleges ország területén bombázott, támadás történt a világ egyik leggazdagabb monarchiája ellen

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Fórum

