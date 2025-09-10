  • Megjelenítés
Elkaszálták Donald Trump példa nélküli húzását: egyelőre marad a céltáblára került kormányzó
Elkaszálták Donald Trump példa nélküli húzását: egyelőre marad a céltáblára került kormányzó

Egy szövetségi kerületi bíró kedden átmenetileg megakadályozta, hogy Donald Trump amerikai elnök kirúgja Lisa Cookot az amerikai jegybank (Federal Reserve) kormányzótanácsából - írta meg a CNN.

A Joe Biden által kinevezett Jia Cobb bíró a döntésében megállapította, hogy Trump nem mutatott be arra utaló bizonyítékot, hogy Cook magatartása vagy teljesítménye "ártana a közjónak" vagy a kormányzótanács munkájának, illetve hogy "megbízhatatlanul vagy eredménytelenül" végezné kötelességeit.

A bíró ezáltal helyt adott Cook kérelmének, mely az elbocsátás átmeneti leállítását célozta.

Az amerikai elnök augusztus 26-án jelentette be Cook (címlapképünkön) menesztését egy feltételezett múltbéli jelzálogcsalásra hivatkozva. A közgazdász a Fed 111 éves történetében az első kormányzó lehet, akit eltávolított egy elnök.

A Trump-adminisztráció a várakozások szerint fellebbezni fog a bíróság előzetes felfüggesztési végzése ellen, amely addig biztosítja, hogy Cook a Fednél maradjon, amíg le nem zárul a pereskedés.

Cobb bíró szerint első pillantásra megalapozottnak tűnik Cook állítása, miszerint szabálytalanul bocsátották el, ugyanakkor elismerte, hogy a kérdés számos jogi dilemmát felvet hosszabb távon.

A bíróság ugyanakkor ebben az előzetes szakaszban megállapítja, hogy Cook erős érvekkel támasztotta alá, hogy az eltávolítása megsértette a jegybanktörvény "alapos indokra" vonatkozó rendelkezését

- írta Cobb a határozatában. A kerületi bíró úgy vélekedett, hogy az elnök csak a kormányzók hivatali ideje alatt felmerült aggályokra és a törvényben előírt kötelességek elmulasztására alapozva dönthet elbocsátásról.

A bíró egy ponton "abszurdnak" nevezte a kormányzat azon érvelését, hogy bár az elnök valóban nem távolíthat el egy tisztviselőt politikai nézeteltérés miatt, az elnök elmozdításról szóló döntését nem vizsgálhatják felül a bíróságok.

A Trump-adminisztráció azzal vádolta Cookot, hogy még 2022-es kormányzói kinevezése előtt, 2021-ben hamis hiteligénylési kérelmet nyújtott be. A közgazdász egynél több ingatlant is elsőszámú lakhelyeként jelölhetett meg, az adminiszráció szerint állítólag így akart kedvezményes hitelfeltételekhez jutni.

A döntést követően Cook ügyvédje közölte, hogy védence továbbra is ellátja feladatait a Fedben.

Ez a döntés elismeri és megerősíti a Federal Reserve politikai beavatkozástól való függetlenségének fontosságát

- nyilatkozta Abbe Lowell, Cook ügyvédje.

Trump hosszú ideje csepüli a jegybankot, és annak vezetőjét, Jerome Powellt, hogy mihamarabb csökkentse az irányadó kamatlábakat. Ha sikerülne Cook eltávolítása, akkor a hét tagú kormányzótanácsban csak ketten maradnának, akiket nem Trump jelölt.

Hamarosan többségünk lesz

- mondta a republikánus elnök egy fehér házi kabinetülésen nemrég.

A Fed nyíltpiaci bizottsága, melyben a kormányzók is képviseltetik magukat,

a várakozások szerint a jövő heti ülésén bólinthat rá az első kamatvágásra 2023 decembere óta.

Címlapkép forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

