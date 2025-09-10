Éppen folyt az orosz fegyverek utáni kutatás amikor kiderült: nem csak drónt találtak a lengyelek

Karolina Galecka lengyel belügyminiszter kedd délelőtt jelentette be, hogy eddig hét drón és egy ismeretlen eredetű rakéta maradványait sikerült felkutatni.

Ez az első alkalom, hogy vélhetően orosz rakéta jutott be az ország légterébe.

A roncsok utáni kutatásban mintegy 12 ezer rendőr vesz részt. Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye szerint amennyiben ilyen tárgyakat találnak, a rendőrök biztosítják a helyszínt és értesítik a hadsereget.

A Gazeta információi alapján a rakétadarabokat a belarusz határtól mindössze 25 kilométerre fekvő Wyhalew közelében fedezték fel.

A lengyel légteret szerda hajnalban sértették meg orosz drónok, amelyeket a lengyel hadsereg és a holland légierő lelőtt. A NATO nem minősítette támadásnak az incidenst.

Fontos megjegyezni, hogy egyelőre a lengyel hatóságok sem erősítették meg, hogy orosz rakétáról lenne szó. Elképzelhető, hogy az ukrán, vagy a fehérorosz légvédelem egyik rakétája tévedt el az orosz drónok levadászása közben (előbbire két éve volt már példa), és zuhant lengyel területre.

