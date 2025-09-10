  • Megjelenítés
Éppen folyt az orosz fegyverek utáni kutatás amikor kiderült: nem csak drónt találtak a lengyelek
Globál

Éppen folyt az orosz fegyverek utáni kutatás amikor kiderült: nem csak drónt találtak a lengyelek

Portfolio
Lengyelországban hét drón és egy ismeretlen eredetű rakéta roncsait találták meg a hatóságok, miután szerda hajnalban megsértették az ország légterét - számolt be a Gazeta.

Karolina Galecka lengyel belügyminiszter kedd délelőtt jelentette be, hogy eddig hét drón és egy ismeretlen eredetű rakéta maradványait sikerült felkutatni.

Ez az első alkalom, hogy vélhetően orosz rakéta jutott be az ország légterébe.

A roncsok utáni kutatásban mintegy 12 ezer rendőr vesz részt. Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye szerint amennyiben ilyen tárgyakat találnak, a rendőrök biztosítják a helyszínt és értesítik a hadsereget.

A Gazeta információi alapján a rakétadarabokat a belarusz határtól mindössze 25 kilométerre fekvő Wyhalew közelében fedezték fel.

A lengyel légteret szerda hajnalban sértették meg orosz drónok, amelyeket a lengyel hadsereg és a holland légierő lelőtt. A NATO nem minősítette támadásnak az incidenst.

Fontos megjegyezni, hogy egyelőre a lengyel hatóságok sem erősítették meg, hogy orosz rakétáról lenne szó. Elképzelhető, hogy az ukrán, vagy a fehérorosz légvédelem egyik rakétája tévedt el az orosz drónok levadászása közben (előbbire két éve volt már példa), és zuhant lengyel területre.

Kapcsolódó cikkünk

Orosz drónokat lőtt le Lengyelország, negyedik cikkely szerinti eljárást kér Varsó - Háborús híreink szerdán

Kiderült, hogy nem csak a lengyel gépek vadásztak éjszaka orosz drónokra

Megérkeztek a hírek az első lengyelországi károkról, Tusk szerint orosz provokáció történt

Megszólalt Moszkva szövetségese: igazából ők szóltak a lengyeleknek az orosz drónokról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Kína szeptember 3 katonai parádé
Globál
Nagy lépést tett a két szuperhatalom: most dőlhetett el a kulcsfontosságú sziget sorsa
Pénzcentrum
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility