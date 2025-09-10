Éppen folyt az orosz fegyverek utáni kutatás amikor kiderült: nem csak drónt találtak a lengyelek

Karolina Galecka lengyel belügyminiszter kedd délelőtt jelentette be, hogy eddig hét drón és egy ismeretlen eredetű rakéta maradványait sikerült felkutatni.
Ez az első alkalom, hogy vélhetően orosz rakéta jutott be az ország légterébe.
A roncsok utáni kutatásban mintegy 12 ezer rendőr vesz részt. Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye szerint amennyiben ilyen tárgyakat találnak, a rendőrök biztosítják a helyszínt és értesítik a hadsereget.
A Gazeta információi alapján a rakétadarabokat a belarusz határtól mindössze 25 kilométerre fekvő Wyhalew közelében fedezték fel.
A lengyel légteret szerda hajnalban sértették meg orosz drónok, amelyeket a lengyel hadsereg és a holland légierő lelőtt. A NATO nem minősítette támadásnak az incidenst.
Fontos megjegyezni, hogy egyelőre a lengyel hatóságok sem erősítették meg, hogy orosz rakétáról lenne szó. Elképzelhető, hogy az ukrán, vagy a fehérorosz légvédelem egyik rakétája tévedt el az orosz drónok levadászása közben (előbbire két éve volt már példa), és zuhant lengyel területre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Óriási meglepetés az amerikai termelői inflációban
Mindenki örülhet.
Nagy dobásra készül a MET: Ázsiát veszi célba az energetikai óriás
Új LNG megállapodást kötöttek.
Az M1 felújítása jelentősen érinti a Biatorbágy-Páty térségében élőket
Itt vannak a részletek.
Zöld utat kapott a Masterplast az újabb hitelfelvételhez
Szavaztak a kötvényesek.
Annyira botrányosan viselkednek Horvátországban a turisták, hogy szigorítanák az alkoholeladást
A kereskedelmi törvény módosítását készítik elő.
Heteken belül változás jön a magyar egészségügyben: vásárlásba kezdett az állam
A magánszolgáltatókat érniti.
Durván elszálltak a horvát árak
Az euróbevezetés is közrejátszhatott ebben.
Ezért bukik meg minden kormány Franciaországban
Állandósulni látszik a politikai- és adósságválság.
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.