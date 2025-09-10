Evakuálási parancsot adtak ki Vilniusban

Vilniusban evakuálási parancsot adtak ki egy vasútállomás környékén, miután egy cseppfolyósított petrolkémiai gázt (LPG) szállító vonat kigyulladt és felrobbant átrakodás közben.

A tűzeset szerda reggel 9:30-kor (06:30 GMT) történt, de délutánra

a helyszínen lévő 40 tűzoltó még mindig nem tudott megközelíteni a tüzet a túlzott hőség miatt

- közölte a Litván Tűzoltó és Mentőszolgálat.

A litván főváros hatóságai egy kilométeres körzetben rendelték el a lakosság evakuálását a vasútállomás körül.

Bár az LPG egy lengyel Orlen tulajdonában lévő litván finomítóból származott, a szállításért egy külső vállalat volt felelős, és a vasútállomáson lévő LPG-terminál sem az Orlen tulajdonában állt - nyilatkozta a vállalat szóvivője.

A szóvivő szerint nincs ok feltételezni, hogy a tüzet szándékosan okozták volna, az eset kivizsgálása folyamatban van. "Ebben a szakaszban nincs gyanú szándékos cselekményre" - mondta az Orlen lengyelországi szóvivője, hozzátéve, hogy a vállalat együttműködik a terminál tulajdonosával és az illetékes hatóságokkal az incidens okának kivizsgálásában.

A baleset akkor történt, amikor az LPG-t a vonatról a terminálba rakodták át

- közölte az Orlen litvániai egységének szóvivője.

Egy orosz személyvonatot 9:54-kor megállítottak, körülbelül 10 kilométerrel az állomás előtt, és másik útvonalra irányították - tájékoztatott a Litván Vasutak szóvivője.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images