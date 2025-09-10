  • Megjelenítés
Evakuálási parancsot adtak ki Vilniusban
Evakuálási parancsot adtak ki Vilniusban

Vilniusban evakuálási parancsot adtak ki egy vasútállomás környékén, miután egy cseppfolyósított petrolkémiai gázt (LPG) szállító vonat kigyulladt és felrobbant átrakodás közben.

A tűzeset szerda reggel 9:30-kor (06:30 GMT) történt, de délutánra

a helyszínen lévő 40 tűzoltó még mindig nem tudott megközelíteni a tüzet a túlzott hőség miatt

- közölte a Litván Tűzoltó és Mentőszolgálat.

A litván főváros hatóságai egy kilométeres körzetben rendelték el a lakosság evakuálását a vasútállomás körül.

Bár az LPG egy lengyel Orlen tulajdonában lévő litván finomítóból származott, a szállításért egy külső vállalat volt felelős, és a vasútállomáson lévő LPG-terminál sem az Orlen tulajdonában állt - nyilatkozta a vállalat szóvivője.

A szóvivő szerint nincs ok feltételezni, hogy a tüzet szándékosan okozták volna, az eset kivizsgálása folyamatban van. "Ebben a szakaszban nincs gyanú szándékos cselekményre" - mondta az Orlen lengyelországi szóvivője, hozzátéve, hogy a vállalat együttműködik a terminál tulajdonosával és az illetékes hatóságokkal az incidens okának kivizsgálásában.

A baleset akkor történt, amikor az LPG-t a vonatról a terminálba rakodták át

- közölte az Orlen litvániai egységének szóvivője.

Egy orosz személyvonatot 9:54-kor megállítottak, körülbelül 10 kilométerrel az állomás előtt, és másik útvonalra irányították - tájékoztatott a Litván Vasutak szóvivője.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

