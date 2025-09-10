  • Megjelenítés
Itt az újabb válaszcsapás Izraeltől, kulcsfontosságú épületekre csaptak le
Globál

Itt az újabb válaszcsapás Izraeltől, kulcsfontosságú épületekre csaptak le

MTI
Izrael támadást hajtott végre szerdán a síita húszi lázadók kezén lévő jemeni főváros, Szanaa, valamint Dzsauf tartomány ellen - közölte az izraeli hadsereg.

Az izraeli hadsereg közlése szerint katonai támaszpontokra, egy üzemanyagraktárra és az Irán támogatta lázadók "propagandarészlegének" központjára mértek csapást.

"Ez válasz volt a terrorista húszik támadásaira, amelyek során pilóta nélküli légi járműveket és föld-föld rakétákat lőttek ki Izrael területére

- tette hozzá az izraeli hadsereg.

Kapcsolódó cikkünk

Ballisztikus rakétát lőttek ki Izraelre – Vörös riasztás Jeruzsálemben

A húszik szócsöveként szolgáló al-Maszíra televízió arról számolt be, hogy a támadás a jemeni központi bank egyik irodáját is érte Dzsauf tartomány el-Hazm nevű körzetében. A húszik szóvivője, Jahja Szarí pedig közölte, hogy Izrael kizárólag polgári célokat támadott, amelyek közt két jemeni lap szanaai szerkesztőségét is találat érte. Szemtanúk beszámolói szerint

a húszik "védelmi minisztériumát" is eltalálták.

A lázadók egészségügyi hatóságának legfrissebb összesítése szerint a támadásban 35 ember halt meg és 131 megsebesült. Korábban 9 halottról és 118 sebesültről adtak hírt.

Kapcsolódó cikkünk

Ballisztikus rakétát lőttek ki Izraelre – Vörös riasztás Jeruzsálemben

Példátlan csapást mértek Irán utolsó szövetségesére – Most fog igazán eldurvulni a helyzet?

Megtámadták Izraelt: hiperszonikus rakétát lőttek ki Jeruzsálemre

Újabb európai állam fordul szembe Izraellel - Kérdés, elérnek-e bármit vele

Ilyen még nem volt: extra védelmi intézkedések léptek életbe az iszlamista vezér likvidálása után

Segíteni akart a Nyugat a palesztinokon, de lehet, hogy épp ezzel érik el a katasztrófát - Radikális lépésre készül Jeruzsálem

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
usa zaszlo
Globál
Merénylet Amerikában: rálőttek Trump szövetségesére
Pénzcentrum
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility