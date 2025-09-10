Kérik a lengyelek a negyedik cikk aktiválását a NATO-tól

Lengyelország hivatalosan is benyújtotta a NATO felé a katonai szövetség negyedik cikkének aktiválását a légtérbe belépő orosz drónok miatt - írja a Reuters.

A kormányfő közlése szerint három drón lelövését megerősítették, egy negyedik esetben pedig valószínűsíthető a megsemmisítés.

"Az a tény, hogy ezeket a biztonsági fenyegetést jelentő drónokat lelőtték, megváltoztatta a politikai helyzetet."

Ezért a szövetségesekkel folytatott konzultációk során hivatalosan kértük a NATO-szerződés 4. cikkének aktiválását

- mondta Tusk.

A NATO negyedik cikk szerinti eljárása azt tartalmazza, hogy ha egy tagállam a területi integritásának, biztonságának, vagy függetlenségének veszélyeztetését tapasztalja, a többi tagállamnak kötelezően össze kell ülnie a helyzet megvitatására.

Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy a tizenkilenc UAV Fehéroroszország területéről lépett lengyel légtérbe. Varsó szerint az ukránok figyelmeztették őket a drónokra, Minszk viszont állítja: ők szóltak a szomszédaiknak a "légvédelmi tűz miatt pályát tévesztő" drónokról. Moszkva mindössze annyit reagált az esetre, hogy Lengyelországnak semmilyen bizonyítéka nincs a gépek orosz eredetéről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images