Kiderült, hogy nem csak a lengyel gépek vadásztak éjszaka orosz drónokra
Kiderült, hogy nem csak a lengyel gépek vadásztak éjszaka orosz drónokra

A lengyel hatóságok már korán reggel jelezték, hogy a légtérbe belépő tizenkilenc drón miatt riasztották a NATO környéken állomásozó szövetségeseit is, akik segítettek a fegyverek lelövésében. Most az is kiderült, melyik ország sietett Varsó segítségére.

Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter az X-en (korábban Twitter) jelentette be, hogy

a Holland Királyi Légierő F-35-ös vadászgépei is segítettek a lengyel légtérbe behatoló, nagy valószínűséggel orosz eredetű drónok kilövésében.

Azt már korábban lehetett tudni, hogy nem csak a lengyel F-16-osok vadásztak a pilóta nélküli repülőgépekre, mostanáig azonban nem volt ismert, hogy pontosan melyik NATO-tagállam segített be Varsónak.

Lengyel jelentések szerint legalább három, de valószínűleg inkább négy UAV-t lőttek le a légtérbe behatoló tizenkilencből. Az egyik drón egy lakóházra zuhant, megrongálva a tetőszerkezetét, de áldozatokról eddig nem érkeztek hírek.

Moszkva tagadja, hogy köze lenne az incidenshez.

Orosz drónokat lőtt le Lengyelország, negyedik cikkely szerinti eljárást kér Varsó - Háborús híreink szerdán

Megérkeztek a hírek az első lengyelországi károkról, Tusk szerint orosz provokáció történt

Kérik a lengyelek a negyedik cikk aktiválását a NATO-tól

Megszólalt Moszkva szövetségese: igazából ők szóltak a lengyeleknek az orosz drónokról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

