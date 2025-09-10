Kiderült, hogy nem csak a lengyel gépek vadásztak éjszaka orosz drónokra

A lengyel hatóságok már korán reggel jelezték, hogy a légtérbe belépő tizenkilenc drón miatt riasztották a NATO környéken állomásozó szövetségeseit is, akik segítettek a fegyverek lelövésében. Most az is kiderült, melyik ország sietett Varsó segítségére.

Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter az X-en (korábban Twitter) jelentette be, hogy

a Holland Királyi Légierő F-35-ös vadászgépei is segítettek a lengyel légtérbe behatoló, nagy valószínűséggel orosz eredetű drónok kilövésében.

Azt már korábban lehetett tudni, hogy nem csak a lengyel F-16-osok vadásztak a pilóta nélküli repülőgépekre, mostanáig azonban nem volt ismert, hogy pontosan melyik NATO-tagállam segített be Varsónak.

Lengyel jelentések szerint legalább három, de valószínűleg inkább négy UAV-t lőttek le a légtérbe behatoló tizenkilencből. Az egyik drón egy lakóházra zuhant, megrongálva a tetőszerkezetét, de áldozatokról eddig nem érkeztek hírek.

Moszkva tagadja, hogy köze lenne az incidenshez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images