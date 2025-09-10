  • Megjelenítés
Kitálalt Kamala Harris: páros lábbal szállt bele Joe Bidenbe
Globál

Kitálalt Kamala Harris: páros lábbal szállt bele Joe Bidenbe

Portfolio
A 2024-es amerikai elnökválasztáson vereséget szenvedett Kamala Harris a hamarosan megjelenő memorjában "meggondolatlanságnak" titulálta Joe Biden döntését arról, hogy újraindul egy újabb négyéves elnöki ciklusért - számolt be a Hill, miután az Atlantic magazin közölt egy részletet a volt amerikai alelnök "107 Days" (107 nap) című kötetéből. Miután Biden az utolsó pillanatban visszalépett a demokrata jelöltségtől, Harris sprintszerű kampánya pontosan ennyi napot ölelt fel, de végül alulmaradt a republikánus Donald Trumppal szemben.

Azokban az egyre csak pánik uralta hónapokban mondanom kellett volna Joe-nak, hogy fontolja meg, ne induljon? Lehet

- teszi fel és válaszolja meg a kérdést Kamala Harris a könyvben. A korábbi alelnök azonban azt írja, ő "hűséges ember", és a szavazók már véleményt mondtak a 2020-as demokrata előválasztáson: helyette Joe Biden mellett döntöttek. Ráadásul Bidenről széles körben azt tartották, hogy mindig is alulbecsülték a politikai képességeit, így ott volt annak az esélye, hogy ez a helyzet most is.

És a Fehér Házban lévő összes ember közül én voltam a legrosszabb helyzetben ahhoz, hogy a visszalépése mellett kardoskodjak. Tudtam, hogy rendkívül önző lépésnek tűnne, ha azt tanácsolnám neki, hogy ne induljon. Puszta ambíciónak, talán mérgező hűtlenségnek tekintette volna, még akkor is, ha csak annyit mondok: "Ne hagyd, hogy a másik fickó nyerjen"

- fogalmaz az egykori kaliforniai szenátor és főügyész.

"Ez Joe és Jill döntése." Mindannyian ezt mondogattuk, mint egy mantrát, mintha hipnotizáltak volna minket. Kegyesség volt ez, vagy meggondolatlanság? Visszatekintve úgy gondolom, meggondolatlanság volt.

- teszi hozzá Harris.

A tét egyszerűen túl nagy volt. Ez nem olyan döntés volt, amit egyvalaki egójára, egyetlen személy ambíciójára kellett volna bízni. Többnek kellett volna lennie személyes döntésnél

- fogalmaz.

A demokrata politikus arról is írt, hogy "sokan egy nagy összeesküvés-elméletet akarnak kreálni arról, hogy a Fehér Ház eltitkolta Joe Biden gyengeségét", de szerinte "Joe Biden egy okos fickó volt, hosszú tapasztalattal és mély meggyőződéssel, képes volt ellátni az elnöki feladatokat."

Ugyanakkor 81 éves korára "Joe elfáradt. Ilyenkor mutatkozott meg a kora fizikai és verbális botlásokban."

Hozzátette: "Szerintem nem meglepő, hogy a vitakatasztrófa közvetlenül két egymást követő európai út és egy hollywoodi adománygyűjtő rendezvényre tett nyugati parti repülés után történt."

Harris arról is említést tesz a most publikált részletben, hogy alelnökként gyakran utólag tudta meg, hogy

az elnöki stáb – ahelyett, hogy eloltotta volna azokat –, olykor csak olajat öntött a róla szóló negatív narratívák tüzére.

És amikor ezek a történetek igazságtalanok vagy pontatlanok voltak, az elnök belső köre láthatóan nem bánta. Sőt, úgy tűnt, mintha egyenesen úgy döntöttek volna: még jobban belém kell taposni egy kicsit

- a politikus szerint így történt akkor is, amikor a Közép-Amerikából érkező illegális migráció ügyét bízták rá.

Harris a múlt hónapban jelentette be, hogy 15 várost érintő turnéra indul a "107 Days" című könyvével, amely tiszavirág-életű elnöki kampányát mutatja be. A könyv várhatóan szeptember 23-án kerül a boltokba.

Miután a volt alelnök tudatta, hogy nem indul a 2026-os kaliforniai kormányzóválasztáson, felerősödött az arról szóló találgatás, hogy vajon 2028-ban ismét indulhat-e a demokrata elnökjelölti címért. Harris augusztusban azt mondta, "egyelőre nem akar visszatérni a rendszerbe", mert megbizonyosodott arról, hogy az működésképtelen.

Kapcsolódó cikkünk

Komoly műtéten esett át Joe Biden

Kulcsfontosságú döntést hozott Donald Trump nemezise: több magyar szál is felsejlik a történetben

Kegyetlenül beleállt egy demokrata Kamala Harrisbe: "eltussolta Joe Biden betegségét!"

Kiszivárgott: miközben azt bizonygatták, hogy Joe Biden egészséges, a színfalak mögött már kerekesszékről beszéltek

Egykori riválisa férjén állt bosszút Donald Trump

Joe Biden újból megszólalt, és most nemcsak Donald Trumpba rúgott bele

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kína szeptember 3 katonai parádé
Globál
Nagy lépést tett a két szuperhatalom: most dőlhetett el a kulcsfontosságú sziget sorsa
Pénzcentrum
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility