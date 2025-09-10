Kitálalt Kamala Harris: páros lábbal szállt bele Joe Bidenbe

Azokban az egyre csak pánik uralta hónapokban mondanom kellett volna Joe-nak, hogy fontolja meg, ne induljon? Lehet
- teszi fel és válaszolja meg a kérdést Kamala Harris a könyvben. A korábbi alelnök azonban azt írja, ő "hűséges ember", és a szavazók már véleményt mondtak a 2020-as demokrata előválasztáson: helyette Joe Biden mellett döntöttek. Ráadásul Bidenről széles körben azt tartották, hogy mindig is alulbecsülték a politikai képességeit, így ott volt annak az esélye, hogy ez a helyzet most is.
És a Fehér Házban lévő összes ember közül én voltam a legrosszabb helyzetben ahhoz, hogy a visszalépése mellett kardoskodjak. Tudtam, hogy rendkívül önző lépésnek tűnne, ha azt tanácsolnám neki, hogy ne induljon. Puszta ambíciónak, talán mérgező hűtlenségnek tekintette volna, még akkor is, ha csak annyit mondok: "Ne hagyd, hogy a másik fickó nyerjen"
- fogalmaz az egykori kaliforniai szenátor és főügyész.
"Ez Joe és Jill döntése." Mindannyian ezt mondogattuk, mint egy mantrát, mintha hipnotizáltak volna minket. Kegyesség volt ez, vagy meggondolatlanság? Visszatekintve úgy gondolom, meggondolatlanság volt.
- teszi hozzá Harris.
A tét egyszerűen túl nagy volt. Ez nem olyan döntés volt, amit egyvalaki egójára, egyetlen személy ambíciójára kellett volna bízni. Többnek kellett volna lennie személyes döntésnél
- fogalmaz.
A demokrata politikus arról is írt, hogy "sokan egy nagy összeesküvés-elméletet akarnak kreálni arról, hogy a Fehér Ház eltitkolta Joe Biden gyengeségét", de szerinte "Joe Biden egy okos fickó volt, hosszú tapasztalattal és mély meggyőződéssel, képes volt ellátni az elnöki feladatokat."
Ugyanakkor 81 éves korára "Joe elfáradt. Ilyenkor mutatkozott meg a kora fizikai és verbális botlásokban."
Hozzátette: "Szerintem nem meglepő, hogy a vitakatasztrófa közvetlenül két egymást követő európai út és egy hollywoodi adománygyűjtő rendezvényre tett nyugati parti repülés után történt."
Harris arról is említést tesz a most publikált részletben, hogy alelnökként gyakran utólag tudta meg, hogy
az elnöki stáb – ahelyett, hogy eloltotta volna azokat –, olykor csak olajat öntött a róla szóló negatív narratívák tüzére.
És amikor ezek a történetek igazságtalanok vagy pontatlanok voltak, az elnök belső köre láthatóan nem bánta. Sőt, úgy tűnt, mintha egyenesen úgy döntöttek volna: még jobban belém kell taposni egy kicsit
- a politikus szerint így történt akkor is, amikor a Közép-Amerikából érkező illegális migráció ügyét bízták rá.
Harris a múlt hónapban jelentette be, hogy 15 várost érintő turnéra indul a "107 Days" című könyvével, amely tiszavirág-életű elnöki kampányát mutatja be. A könyv várhatóan szeptember 23-án kerül a boltokba.
Miután a volt alelnök tudatta, hogy nem indul a 2026-os kaliforniai kormányzóválasztáson, felerősödött az arról szóló találgatás, hogy vajon 2028-ban ismét indulhat-e a demokrata elnökjelölti címért. Harris augusztusban azt mondta, "egyelőre nem akar visszatérni a rendszerbe", mert megbizonyosodott arról, hogy az működésképtelen.
