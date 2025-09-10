  • Megjelenítés
Kritikus a helyzet: egy egész ország maradt áram nélkül
Kritikus a helyzet: egy egész ország maradt áram nélkül

Kuba elektromos hálózata teljesen összeomlott, ami országos áramkimaradást okozott. Ez már a negyedik ilyen eset kevesebb mint egy év alatt - számolt be a Reuters.

A kubai Energiaügyi Minisztérium szerint

az elektromos rendszer teljesen leállt, amely valószínűleg a Guiteras hőerőmű váratlan kieséséhez köthető.

A minisztérium jelezte, hogy vizsgálják az okokat, és a helyreállítási folyamat már megkezdődött.

Kuba olajjal működő erőművei, amelyek már eleve elavultak és nehezen biztosítják az áramellátást, tavaly teljes válságba kerültek, mivel a Venezuelából, Oroszországból és Mexikóból származó olajimport jelentősen csökkent.

Ráadásul a mostani hálózati összeomlás az elmúlt időszak országos áramkimaradásainak sorát követi, amelyről bővebben ebben a cikkünkben írtunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

