Kritikus a helyzet: egy egész ország maradt áram nélkül

A kubai Energiaügyi Minisztérium szerint

az elektromos rendszer teljesen leállt, amely valószínűleg a Guiteras hőerőmű váratlan kieséséhez köthető.

A minisztérium jelezte, hogy vizsgálják az okokat, és a helyreállítási folyamat már megkezdődött.

Kuba olajjal működő erőművei, amelyek már eleve elavultak és nehezen biztosítják az áramellátást, tavaly teljes válságba kerültek, mivel a Venezuelából, Oroszországból és Mexikóból származó olajimport jelentősen csökkent.

Ráadásul a mostani hálózati összeomlás az elmúlt időszak országos áramkimaradásainak sorát követi, amelyről bővebben ebben a cikkünkben írtunk.

