Kritikus a helyzet: egy egész ország maradt áram nélkül

A kubai Energiaügyi Minisztérium szerint
az elektromos rendszer teljesen leállt, amely valószínűleg a Guiteras hőerőmű váratlan kieséséhez köthető.
A minisztérium jelezte, hogy vizsgálják az okokat, és a helyreállítási folyamat már megkezdődött.
Kuba olajjal működő erőművei, amelyek már eleve elavultak és nehezen biztosítják az áramellátást, tavaly teljes válságba kerültek, mivel a Venezuelából, Oroszországból és Mexikóból származó olajimport jelentősen csökkent.
Ráadásul a mostani hálózati összeomlás az elmúlt időszak országos áramkimaradásainak sorát követi, amelyről bővebben ebben a cikkünkben írtunk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
