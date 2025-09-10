Lengyelországi dróntámadás: eszkalációtól félnek a németek, a NATO-t tesztelhetik az oroszok

Friedrich Merz kancellár meggondolatlan és agresszív cselekedetnek nevezte a légtérsértést, és közleményében azt hangsúlyozta, hogy a NATO készen áll megvédelmezni tagországait. "A német kormány a legerőteljesebben elítéli ezt az agresszív orosz lépést" - fogalmazott.
Oroszország ezzel meggondolatlanul veszélyes eszkalációt idézhet elő
- jelentette ki Johann Wadephul külügyminiszter Berlinben, miután megbeszélést folytatott David van Weel holland külügyminiszterrel. Hozzátette: vizsgálják az eset pontos körülményeit, és az incidensről tanácskozások folynak az Észak-atlanti Tanácsban is Brüsszelben, illetve valamennyi NATO-tagállam fővárosában.
David van Weel azt mondta: elfogadhatatlannak tartja a lengyel légtér megsértését.
A drónok benyomulására adott reakciók megmutatták, hogy egymás mellett állunk a NATO-ban - szögezte le Wadephul. "Lengyel barátaink mellett holland vadászgépek is gondoskodtak a biztonságról". A holland F35-ös vadászgépek vagy a német Patriot légvédelmi rakéták állomásoztatása több mint jelképes gesztus, sokkal inkább katonai szükségszerűség, amely belátható ideig fenn is marad - tette hozzá a német külügyminiszter.
Úgy vélte: Moszkva nem áll készen arra, hogy a békéről tárgyaljon, ehelyett Ukrajna meghódítására törekszik.
Emiatt kell jelentősen növelni a Moszkvára helyezett szankciós nyomást, ez a célja az Európai Unió tervezett 19. szankciós csomagjának
- magyarázta.
Boris Pistorius védelmi miniszter a parlamentben azt mondta: nincs ok azt feltételezni, hogy a drónok véletlenül tévedtek be a lengyel légtérbe. "Ezeket a drónokat egyértelműen szándékosan állították erre a pályára.
Ha Ukrajnába akarták volna küldeni őket, akkor nem ezen az útvonalon kellett volna repülniük
- mondta.
Pistorius szerint úgy fest, hogy a drónokat Fehéroroszország területéről indították. A tárcavezető kijelentette: az incidens újabb bizonyíték arra, hogy hibrid támadások és drónberepülések révén az orosz erők provokációinak folyamatos fenyegetése alatt van a balti térség légtere, a Balti-tenger és Közép-Európa.
Hozzátette, hogy az éjszaka folyamán azonnal emelték a készültségi szintet a lengyelországi Rzeszów légi bázison, ahol a Patriot légvédelmi rendszerek két német egysége is állomásozik. A rzeszówi német kontingens - a többi NATO-tagországhoz hasonlóan - szintén részt vett az éjszakai helyzet általános elemzésében - fűzte hozzá.
Anita Anand kanadai külügyminiszter úgyszintén elítélte a katonai drónok behatolását a lengyel légtérbe, amiért ő is Oroszországot tette felelőssé. "Az éjszaka folyamán Ukrajna elleni támadás közben orosz drónok megsértették Lengyelország és ezzel a NATO légterét. Ez egy újabb szörnyű példája annak, hogy (az orosz elnök, Vlagyimir) Putyin elutasítja a béke keresését" - írta az X-en. Hangsúlyozta, hogy Kanada teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal és Ukrajnával. "Újfent felszólítjuk Oroszországot, hogy vessen véget igazságtalan és törvénytelen háborújának" - tette hozzá.
Espen Barth Eide norvég külügyminiszter szerint nem kizárt, hogy az éjszakai lengyel légtérsértéssel Oroszország a NATO-t tesztelte. "
Sok minden arra utal, hogy ez Oroszország kísérlete lehetett a NATO próbára tételére egy rendkívül feszült helyzetben
- fogalmazott az NRK norvég műsorszolgáltató beszámolója szerint szerda délutáni sajtótájékoztatóján. Szavai szerint Lengyelország arra a következtetésre jutott, hogy szándékos cselekmény volt, nem pedig véletlen. Hozzátette, hogy a drónok Ukrajna heves támadása közben estek Lengyelország területére, és megjegyezte: feltűnő, hogy közülük néhány Fehéroroszország légteréből repült be. "Ez súlyos megsértése a lengyel légtérnek, azaz a NATO légterének" - hangsúlyozta Eide, elítélve az incidenst.
Címlapkép forrása: EU
Hirtelen előzés, Larry Ellison a világ leggazdagabb embere
Elon Musk már csak a második.
Lengyelországi dróntámadás: eszkalációtól félnek a németek, a NATO-t tesztelhetik az oroszok
A német kormány határozott elítélte a történteket.
Jóváhagyta az Európai Parlament, hogy átcsoportosítsa az EU a kohéziós támogatásokat
A befagyasztott pénzeket viszont ez nem érinti.
Itt a nap ábrája: ennyire érte meg aranyba fektetni
És ez még csak a kezdet?
Zelenszkij: orosz propaganda, hogy Ukrajna irányította a drónokat Lengyelország területére
Több orosz drón hatolt be lengyel területre, mint amennyiről eddig a hírek szóltak.
Megállíthatatlan ez a befektetés, megint letarolta a hazai piacot
Főleg a gazdagok teszik ide a pénzüket.
Nagy nevek, fontos témák: Győrben jön a Portfolio Gazdasági Fóruma
Október 14-én első kézből kaphatnak információkat a gazdasági kilátásokról.
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.