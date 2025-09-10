Lengyelországi dróntámadás: eszkalációtól félnek a németek, a NATO-t tesztelhetik az oroszok

Elítélte a német kormány szerdán, hogy katonai drónokkal megsértették a lengyel légteret.

Friedrich Merz kancellár meggondolatlan és agresszív cselekedetnek nevezte a légtérsértést, és közleményében azt hangsúlyozta, hogy a NATO készen áll megvédelmezni tagországait. "A német kormány a legerőteljesebben elítéli ezt az agresszív orosz lépést" - fogalmazott.

Oroszország ezzel meggondolatlanul veszélyes eszkalációt idézhet elő

- jelentette ki Johann Wadephul külügyminiszter Berlinben, miután megbeszélést folytatott David van Weel holland külügyminiszterrel. Hozzátette: vizsgálják az eset pontos körülményeit, és az incidensről tanácskozások folynak az Észak-atlanti Tanácsban is Brüsszelben, illetve valamennyi NATO-tagállam fővárosában.

David van Weel azt mondta: elfogadhatatlannak tartja a lengyel légtér megsértését.

A drónok benyomulására adott reakciók megmutatták, hogy egymás mellett állunk a NATO-ban - szögezte le Wadephul. "Lengyel barátaink mellett holland vadászgépek is gondoskodtak a biztonságról". A holland F35-ös vadászgépek vagy a német Patriot légvédelmi rakéták állomásoztatása több mint jelképes gesztus, sokkal inkább katonai szükségszerűség, amely belátható ideig fenn is marad - tette hozzá a német külügyminiszter.

Úgy vélte: Moszkva nem áll készen arra, hogy a békéről tárgyaljon, ehelyett Ukrajna meghódítására törekszik.

Emiatt kell jelentősen növelni a Moszkvára helyezett szankciós nyomást, ez a célja az Európai Unió tervezett 19. szankciós csomagjának

- magyarázta.

Boris Pistorius védelmi miniszter a parlamentben azt mondta: nincs ok azt feltételezni, hogy a drónok véletlenül tévedtek be a lengyel légtérbe. "Ezeket a drónokat egyértelműen szándékosan állították erre a pályára.

Ha Ukrajnába akarták volna küldeni őket, akkor nem ezen az útvonalon kellett volna repülniük

- mondta.

Pistorius szerint úgy fest, hogy a drónokat Fehéroroszország területéről indították. A tárcavezető kijelentette: az incidens újabb bizonyíték arra, hogy hibrid támadások és drónberepülések révén az orosz erők provokációinak folyamatos fenyegetése alatt van a balti térség légtere, a Balti-tenger és Közép-Európa.

Hozzátette, hogy az éjszaka folyamán azonnal emelték a készültségi szintet a lengyelországi Rzeszów légi bázison, ahol a Patriot légvédelmi rendszerek két német egysége is állomásozik. A rzeszówi német kontingens - a többi NATO-tagországhoz hasonlóan - szintén részt vett az éjszakai helyzet általános elemzésében - fűzte hozzá.

Anita Anand kanadai külügyminiszter úgyszintén elítélte a katonai drónok behatolását a lengyel légtérbe, amiért ő is Oroszországot tette felelőssé. "Az éjszaka folyamán Ukrajna elleni támadás közben orosz drónok megsértették Lengyelország és ezzel a NATO légterét. Ez egy újabb szörnyű példája annak, hogy (az orosz elnök, Vlagyimir) Putyin elutasítja a béke keresését" - írta az X-en. Hangsúlyozta, hogy Kanada teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal és Ukrajnával. "Újfent felszólítjuk Oroszországot, hogy vessen véget igazságtalan és törvénytelen háborújának" - tette hozzá.

Espen Barth Eide norvég külügyminiszter szerint nem kizárt, hogy az éjszakai lengyel légtérsértéssel Oroszország a NATO-t tesztelte. "

Sok minden arra utal, hogy ez Oroszország kísérlete lehetett a NATO próbára tételére egy rendkívül feszült helyzetben

- fogalmazott az NRK norvég műsorszolgáltató beszámolója szerint szerda délutáni sajtótájékoztatóján. Szavai szerint Lengyelország arra a következtetésre jutott, hogy szándékos cselekmény volt, nem pedig véletlen. Hozzátette, hogy a drónok Ukrajna heves támadása közben estek Lengyelország területére, és megjegyezte: feltűnő, hogy közülük néhány Fehéroroszország légteréből repült be. "Ez súlyos megsértése a lengyel légtérnek, azaz a NATO légterének" - hangsúlyozta Eide, elítélve az incidenst.

