Meg is jött Moszkva reakciója a lengyel drónincidensre: Varsónak nincs bizonyítéka

Egy orosz diplomata szerdán kijelentette, hogy
Lengyelország nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy a lengyel területen lelőtt drónok orosz eredetűek lennének
- számolt be az orosz RIA állami hírügynökség.
"Az ellenünk felhozott vádakat megalapozatlannak tartjuk. Semmilyen bizonyítékot nem mutattak be arra vonatkozóan, hogy ezek a drónok orosz eredetűek lennének" - idézte a hírügynökség Andrej Ordast, Oroszország lengyelországi ideiglenes ügyvivőjét.
A helyzet azért ironikus, mert Oroszország szoros szövetségese, Fehéroroszország is azt mondja, orosz drónok repültek be Lengyelországba.
