Meg is jött Moszkva reakciója a lengyel drónincidensre: Varsónak nincs bizonyítéka

Oroszország szerint Lengyelország nem bizonyította, hogy az ott lelőtt drónok orosz eredetűek lennének - írja a Reuters

Egy orosz diplomata szerdán kijelentette, hogy

Lengyelország nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy a lengyel területen lelőtt drónok orosz eredetűek lennének

- számolt be az orosz RIA állami hírügynökség.

"Az ellenünk felhozott vádakat megalapozatlannak tartjuk. Semmilyen bizonyítékot nem mutattak be arra vonatkozóan, hogy ezek a drónok orosz eredetűek lennének" - idézte a hírügynökség Andrej Ordast, Oroszország lengyelországi ideiglenes ügyvivőjét.

A helyzet azért ironikus, mert Oroszország szoros szövetségese, Fehéroroszország is azt mondja, orosz drónok repültek be Lengyelországba.

