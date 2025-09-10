Megérkeztek a hírek az első lengyelországi károkról, Tusk szerint orosz provokáció történt

A kormányülést Tusk azután hívta össze, hogy szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét lelőtték.
A szövetségesek "nagyon komolyan veszik a helyzetet" - mondta el Tusk.
Közölte: a drónok behatolása után Lengyelországban "nem regisztráltak áldozatokat". Folytatódik a lelőtt drónok roncsainak keresése, és újranyílnak a légvédelmi művelet miatt bezárt lengyelországi repülőterek - mondta el a kormányfő.
Tusk komolynak nevezte a helyzetet. "Ma már senkinek sem lehet kétsége, hogy különféle forgatókönyvekre kell készülnünk" - jelentette ki. Egyúttal aláhúzta: "Nincs ok pánikra" és arra sem, hogy "a lakosok mindennapi életét megnehezítő korlátozásokat vezessenek be".
A drónroncsok keresésére mozgósították a hadsereg kötelékében működő önkéntes területvédelmi erőket (WOT). A lengyel rendőrség szerda reggel megerősítette:
a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón egy lakóház tetejét rongálta meg, senki sem sérült meg.
Egy másik drón roncsait a kelet-lengyelországi Podlasiei vajdaságban, Czosnówka falu közelében, egy harmadikat pedig a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél találták meg.
A kormányülés előtt Karol Nawrocki államfő kezdeményezésére lengyel politikai és katonai vezetők egyeztettek az elnöki hivatal nemzetbiztonsági irodájában (BBN). Az ezt követő sajtóértekezletén Karol Nawrocki kijelentette: "A dróntámadás példátlan mozzanat a NATO történetében", ahogyan Lengyelország legújabb történetében is. Közölte: beszéltek a lengyel drónvédelem megerősítésének szükségességéről, és megvitatták a NATO alapszerződése 4. cikkelye szerinti eljárás megindításának lehetőségét is. Ez a szövetségesek közötti konzultációkat helyez kilátásba, ha bármelyik tagország fenyegetést érzékel területi épsége, függetlensége vagy biztonsága ellen. Az elnök bejelentette: a légtérsértések miatt összehívja a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN) ülését.
A lengyel sajtóban idézik Ben Hodges, az Európába telepített amerikai szárazföldi erők volt főparancsnoka Reutersnek adott nyilatkozatát, miszerint a lengyel légteret megsértő drónok száma
világosan mutatja, hogy a NATO és tagállami légvédelmi erőinek és előrejelző riasztórendszerének tudatos teszteléséről van szó.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
