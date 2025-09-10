  • Megjelenítés
FONTOS Orbán Viktor is megszólalt a dróntámadásról
Megérkeztek a hírek az első lengyelországi károkról, Tusk szerint orosz provokáció történt
Globál

Megérkeztek a hírek az első lengyelországi károkról, Tusk szerint orosz provokáció történt

MTI
Lengyelország feltehetőleg nagy fokú provokációval szembesül, először történt, hogy egy NATO-tagállam felett orosz drónokat lőttek le - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő szerdán, a kabinet rendkívüli ülésének elején.

A kormányülést Tusk azután hívta össze, hogy szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét lelőtték.

A szövetségesek "nagyon komolyan veszik a helyzetet" - mondta el Tusk.

Közölte: a drónok behatolása után Lengyelországban "nem regisztráltak áldozatokat". Folytatódik a lelőtt drónok roncsainak keresése, és újranyílnak a légvédelmi művelet miatt bezárt lengyelországi repülőterek - mondta el a kormányfő.

Tusk komolynak nevezte a helyzetet. "Ma már senkinek sem lehet kétsége, hogy különféle forgatókönyvekre kell készülnünk" - jelentette ki. Egyúttal aláhúzta: "Nincs ok pánikra" és arra sem, hogy "a lakosok mindennapi életét megnehezítő korlátozásokat vezessenek be".

A drónroncsok keresésére mozgósították a hadsereg kötelékében működő önkéntes területvédelmi erőket (WOT). A lengyel rendőrség szerda reggel megerősítette:

a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón egy lakóház tetejét rongálta meg, senki sem sérült meg.

Egy másik drón roncsait a kelet-lengyelországi Podlasiei vajdaságban, Czosnówka falu közelében, egy harmadikat pedig a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél találták meg.

A kormányülés előtt Karol Nawrocki államfő kezdeményezésére lengyel politikai és katonai vezetők egyeztettek az elnöki hivatal nemzetbiztonsági irodájában (BBN). Az ezt követő sajtóértekezletén Karol Nawrocki kijelentette: "A dróntámadás példátlan mozzanat a NATO történetében", ahogyan Lengyelország legújabb történetében is. Közölte: beszéltek a lengyel drónvédelem megerősítésének szükségességéről, és megvitatták a NATO alapszerződése 4. cikkelye szerinti eljárás megindításának lehetőségét is. Ez a szövetségesek közötti konzultációkat helyez kilátásba, ha bármelyik tagország fenyegetést érzékel területi épsége, függetlensége vagy biztonsága ellen. Az elnök bejelentette: a légtérsértések miatt összehívja a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN) ülését.

A lengyel sajtóban idézik Ben Hodges, az Európába telepített amerikai szárazföldi erők volt főparancsnoka Reutersnek adott nyilatkozatát, miszerint a lengyel légteret megsértő drónok száma

világosan mutatja, hogy a NATO és tagállami légvédelmi erőinek és előrejelző riasztórendszerének tudatos teszteléséről van szó.

Kapcsolódó cikkünk

Orosz drónokat lőtt le Lengyelország, beadta a bevásárlólistát Ukrajna - Háborús híreink szerdán

Kérik a lengyelek a negyedik cikk aktiválását a NATO-tól

Orosz drónok a NATO egén - Összehívták a válságstábot

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
India két repülőgép-hordozója
Globál
Nukleáris repülőgép-hordozóval robbanna be a világ tengeri nagyhatalmai közé Kína ősi riválisa
Pénzcentrum
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility