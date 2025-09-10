Megszólalt Moszkva szövetségese: igazából ők szóltak a lengyeleknek az orosz drónokról

  • Megjelenítés
A fehérorosz védelmi minisztérium állítja, nem az ukránok, hanem ők szóltak Lengyelországnak a légtér felé tartó drónokról.

Minszk friss közleményt adott ki, melyben azt állítják, hogy a lengyel légtérbe belépő 19 drónról ők értesítették Varsót, illetve Litvániát.

A fehéroroszok emellett kijelentették, hogy a légvédelmük több drónt is megsemmisített, a pilóta nélküli repülőgépek pedig azért tévesztettek pályát, mert a légvédelem tüze kitrítette őket.

Arra lényegében nulla esély van, hogy a légvédelmi tűz miatt tizenkilenc drón megrongálódjon, és egyöntetűen Lengyelország felé térjen ki.

Lengyelország ezzel szemben azt állítja, hogy a drónok érkezéséről az ukránok értesítették őket.

Varsó azt gyanítja, hogy célzott orosz provokáció történt, Moszkva viszont azzal tiltakozik, hogy a lengyelek semmilyen bizonyítékkal nem álltak elő.

A lengyel légvédelem közben jelezte, hogy legalább három drónt lelőttek, de lehet, hogy egy negyediket is sikerült leszerelniük.

