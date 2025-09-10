Megszólalt Moszkva szövetségese: igazából ők szóltak a lengyeleknek az orosz drónokról

Minszk friss közleményt adott ki, melyben azt állítják, hogy a lengyel légtérbe belépő 19 drónról ők értesítették Varsót, illetve Litvániát.
Meanwhile, defense ministry of Belarus says it was them who informed Poland about the drones and it was thanks to them that Poland was able to react.Belarus also claimed that the drones have drifted off course due to EW. The ministry's representative claimed that some of them… https://t.co/Qw8C7ha4jo pic.twitter.com/89JqPLVgYm https://t.co/Qw8C7ha4jo— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 10, 2025
A fehéroroszok emellett kijelentették, hogy a légvédelmük több drónt is megsemmisített, a pilóta nélküli repülőgépek pedig azért tévesztettek pályát, mert a légvédelem tüze kitrítette őket.
Arra lényegében nulla esély van, hogy a légvédelmi tűz miatt tizenkilenc drón megrongálódjon, és egyöntetűen Lengyelország felé térjen ki.
Lengyelország ezzel szemben azt állítja, hogy a drónok érkezéséről az ukránok értesítették őket.
Varsó azt gyanítja, hogy célzott orosz provokáció történt, Moszkva viszont azzal tiltakozik, hogy a lengyelek semmilyen bizonyítékkal nem álltak elő.
A lengyel légvédelem közben jelezte, hogy legalább három drónt lelőttek, de lehet, hogy egy negyediket is sikerült leszerelniük.
