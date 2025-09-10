Merénylet Amerikában: rálőttek Trump szövetségesére

A lövöldözés a Utah Valley Egyetemen történt, hogy Kirk
sérülései mennyire súlyosak, az egyelőre nem ismert.
Kirk az Egyesült Államok egyik legprominensebb Trump-párti aktivistája, aki milliós követői táborral rendelkezik, és 2012-ben társalapítója volt a Turning Point USA nevű szervezetnek, amely konzervatív politikát képvisel középiskolai és egyetemi kampuszokon.
Mindannyiunknak imádkoznunk kell Charlie Kirkért, akit lelőttek
" - közölte Trump az X-en, hozzátéve:
Nagyszerű fickó tetőtől talpig. ISTEN ÁLDJA ŐT!
Az FBI figyelemmel kíséri az esetet. Kash Patel, az ügynökség igazgatója közölte, hogy ügynökeik hamarosan a helyszínre érkeznek, és teljes támogatást nyújtanak a folyamatban lévő nyomozáshoz.
A lövöldözés előtt nem sokkal Kirk az X-en (korábban Twitter) posztolt az egyetemi rendezvényről, ahol az "American Comeback Tour" első állomásán vett részt.
Spencer Cox, Utah kormányzója közleményben jelezte, hogy folyamatosan tájékoztatják a rendvédelmi szervek a történtekről. "A felelősöket teljes mértékben felelősségre fogják vonni. Az erőszaknak nincs helye a közéletben.
Minden politikai meggyőződésű amerikainak össze kell fognia ennek az eseménynek az elítélésében
– nyilatkozta a kormányzó, aki imáit fejezte ki Kirk, családja és minden érintett felé.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagyot alakít a Klarna a New York-i tőzsdén
30%-os pluszban is voltak a részvények.
Itt az újabb válaszcsapás Izraeltől, kulcsfontosságú épületekre csaptak le
A jemeni fővárost vették célba.
Váratlan fordulat: Mexikó is beszáll a kereskedelmi háborúba Kína ellen
50 százalékra emelik a tételt.
Az Európai Parlament nagyobb agrártámogatást szeretne 2027 után
És nem szabad más finanszírozási területekkel összevonni a képviselők szerint.
Itt a negyedik bank, ahol már 15 millió a személyi kölcsön felső határa
Az Otthon Start is magyarázza a megjelenését.
Nagyon megosztó Trump embere
A demokraták nem javasolták a Fed döntéshozói közé.
Eljött a vadbalesetek szezonja, a károk jó részét az autósok fizetik
Elárulták az alkuszok, mire érdemes figyelni.
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.