Merénylet Amerikában: rálőttek Trump szövetségesére
Merénylet Amerikában: rálőttek Trump szövetségesére

Charlie Kirk, Donald Trump szövetségese és ismert konzervatív médiaszemélyiség lövöldözés áldozata lett egy utahi rendezvényen szerdán - jelentette a CNN.

A lövöldözés a Utah Valley Egyetemen történt, hogy Kirk

sérülései mennyire súlyosak, az egyelőre nem ismert.

Kirk az Egyesült Államok egyik legprominensebb Trump-párti aktivistája, aki milliós követői táborral rendelkezik, és 2012-ben társalapítója volt a Turning Point USA nevű szervezetnek, amely konzervatív politikát képvisel középiskolai és egyetemi kampuszokon.

Mindannyiunknak imádkoznunk kell Charlie Kirkért, akit lelőttek

" - közölte Trump az X-en, hozzátéve:

Nagyszerű fickó tetőtől talpig. ISTEN ÁLDJA ŐT!

Az FBI figyelemmel kíséri az esetet. Kash Patel, az ügynökség igazgatója közölte, hogy ügynökeik hamarosan a helyszínre érkeznek, és teljes támogatást nyújtanak a folyamatban lévő nyomozáshoz.

A lövöldözés előtt nem sokkal Kirk az X-en (korábban Twitter) posztolt az egyetemi rendezvényről, ahol az "American Comeback Tour" első állomásán vett részt.

Spencer Cox, Utah kormányzója közleményben jelezte, hogy folyamatosan tájékoztatják a rendvédelmi szervek a történtekről. "A felelősöket teljes mértékben felelősségre fogják vonni. Az erőszaknak nincs helye a közéletben.

Minden politikai meggyőződésű amerikainak össze kell fognia ennek az eseménynek az elítélésében

– nyilatkozta a kormányzó, aki imáit fejezte ki Kirk, családja és minden érintett felé.

