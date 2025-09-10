  • Megjelenítés
Merénylet érte a fiatal konzervatívok vezetőjét: nyaklövés után kórházban halt meg
Globál

Merénylet érte a fiatal konzervatívok vezetőjét: nyaklövés után kórházban halt meg

Portfolio
Donald Trump bejelentette, hogy Charlie Kirk, a 31 éves konzervatív aktivista és a Turning Point USA társalapítója életét vesztette, miután egy utahi egyetemi rendezvényen nyaklövés érte.

Az amerikai elnök a Truth Social platformon közölte a hírt, ahol Kirk-öt "nagyszerű" és "legendás" személyként méltatta, aki "jobban értette és képviselte az amerikai fiatalok érdekeit, mint bárki más".

Későbbi posztjában Trump bejelentette: "Charlie Kirk, egy igazi nagyszerű amerikai hazafi tiszteletére elrendelem, hogy az Egyesült Államokban az összes amerikai zászlót eresszék félárbocra vasárnap estig 6 óráig".

A szemtanúk beszámolói szerint Kirk éppen egy "The American Comeback" és "Prove Me Wrong" feliratokkal ellátott fehér sátor alatt beszélt, amikor egy közeli épületből lövés dördült. A videófelvételeken látható, amint a jobb kezével a nyakához kap, miközben a bal oldalán vér szivárog, majd leesik a székről.

Az egyetem szóvivője a Sky News beszámolója szerint megerősítette, hogy Kirk-öt nyaklövés érte.

A konzervatív aktivistát magánbiztonsági szolgálat szállította kórházba, ahol műtétet hajtottak végre rajta, de életét már nem tudták megmenteni.

A Turning Point USA, amelynek Kirk vezérigazgatója és társalapítója volt, jelentős szerepet játszott Trump elnök fiatal szavazóinak mozgósításában a tavalyi elnökválasztáson. Kirk egyetemi kampuszrendezvényei rendszerint nagy tömegeket vonzottak.

Trump elnök korábban többször is elismerően nyilatkozott Kirk-ről, "hihetetlen" és "különleges tehetségnek" nevezve őt. Januári beiktatása előtti napon tartott washingtoni nagygyűlésén is méltatta munkásságát.

Az egyetem korábban azt közölte, hogy egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, később azonban pontosították, hogy ez nem felel meg a valóságnak. A nyomozás részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat.

Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök kezet fog Charlie Kirkkel, a konzervatív aktivistával a Generation Next Summit nevű fórumon a Fehér Házban, 2018. március 22-én, Washingtonban. Forrása: Mark Wilson/Getty Images

