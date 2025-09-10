  • Megjelenítés
Nagy lépést tett a két szuperhatalom: most dőlhetett el a kulcsfontosságú sziget sorsa
A South China Morning Post számolt be arról, hogy videóhíváson keresztül tartott megbeszéléssel az amerikai és a kínai védelmi miniszter.

Donald Trump második elnöki ciklusának kezdete óta ez az első alkalom, hogy Kína és az Egyesült Államok védelmi minisztere közvetlenül folytat egymással megbeszélést. A Pete Hegseth amerikai és Tung Csün kínai vezető politikusok még szeptember 9-én folytattak megbeszéléseket egymással, hogy megvitassák a Peking és a Washington közötti kapcsolatokat. A kínai külügyminisztérium közleménye szerint

a megbeszélésen kiemelt figyelmet kapott Tajvan kérdése.

A sziget az Egyesült Államok szoros szövetségese, Tajpej rendszeresen vásárol fegyvereket a nyugati nagyhatalomtól. A „kvázi független” helyi kormányt a kínaiak nem fogadják el, szeparatistának címkézik és követelik, hogy a vitatott hovatartozású sziget kerüljön vissza a Kínai Népköztársaság felügyelete alá.

Az elmúlt években a két hatalom közötti feszültség egyre növekedett, mivel Kína folyamatosan növelte a befolyását az indo-csendes-óceáni térségben, és a katonai fejlesztései révén egyre inkább az amerikai globális hegemón szerepkör első számú kihívója lett. Szeptember 3-án Pekingben nagyszabású katonai parádét rendeztek, amikor Kína felvillantotta a legújabb fegyvereit, alig titkoltan, hogy a világ új vezető hatalmának szerepére törjön.

A feszült politikai légkör ellenére a felek korrekt hangulatú beszélgetésről számoltak be. Tung Csün arról írt, hogy

nyílt hozzáállás, a kommunikáció és a csere, valamint a stabil és pozitív katonai kapcsolatok előmozdításának fontosságát, amelyek az egyenlő tiszteleten, a békés együttélésen és a kölcsönös tiszteleten alapulnak.

A kínai védelmi miniszter emellett felszólította az Egyesült Államokat, hogy az „ne avatkozzon be a kínai belügyekbe a tajvani függetlenségi mozgalmak támogatásával”, valamint hangsúlyozta a Dél-kínai-tenger békéjének fontosságát.

Azt nem tudni pontosan, hogy Pete Hegseth ezekre milyen választ adott. Az esemény azért is számít fontosnak, mivel a két nagyhatalom közötti szakadék egyre növekszik, és riktaságszámba mennek az ilyen magas szintű párbeszédek.

Címlapkép forrása: Kremlin.ru via Wikimedia Commons

