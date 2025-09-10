Nukleáris repülőgép-hordozóval robbanna be a világ tengeri nagyhatalmai közé Kína ősi riválisa

Az indiai védelmi minisztérium pénteken közzétett 15 éves modernizációs tervében szerepel a nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó építése, amely jelentősen bővítené az ország haditengerészeti képességeit az indo-csendes-óceáni térségben.

Ahogy nemzetünk a küszöbön áll, hogy nagyobb kihívásokat és felelősséget vállaljon az elkövetkező évtizedekben, elengedhetetlen, hogy a haderőnemek ennek megfelelően legyenek felszerelve

- áll a 2025-ös ütemtervben.

India jelenleg két repülőgép-hordozóval rendelkezik: az elöregedő INS Vikramaditya-val, amelyet eredetileg a szovjet haditengerészet számára kezdtek építeni, majd Oroszország fejezte be és adta el Indiának, valamint a hazai gyártású INS Vikrant-tal. A Vikramaditya számos problémával küzd és korlátozott képességekkel rendelkezik, ezért Újdelhi fontolgatja a hajó kivonását és egy teljesen új hordozó építését.

Az új nukleáris meghajtású szuperhordozót elektromágneses repülőgép-indító rendszerrel (EMALS) szerelnék fel, amely lehetővé teszi nagyobb repülőgépek üzemeltetését és kiküszöböli a nem amerikai hordozókon gyakran látható „ugrósánc” szükségességét. Jelenleg csak az Egyesült Államok és Kína rendelkezik EMALS rendszerekkel. A modernizációs terv szerint

India legalább 10 nukleáris meghajtórendszer építését tervezi, amelyek nemcsak a hordozót, hanem más hadihajókat is kiszolgálnának.

Emellett a terv tartalmazza az indiai haditengerészet bővítését 10 „következő generációs” fregatt, hét lopakodó korvett és négy partraszálló platform hozzáadásával. Az indiai haditengerészet már bevezette a francia gyártmányú Dassault Rafale többfeladatú vadászgépet, és a jelenlegi ütemterv szerint 2030-ra 62 ilyen repülőgép állna szolgálatba, felváltva az elöregedő szovjet tervezésű MiG-29K vadászgépeket.

