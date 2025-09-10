Orbán Viktor is megszólalt a dróntámadásról

  • Megjelenítés
Orbán Viktor egy Facebook-posztban reagált az éjszakai orosz dróntámadásra, amely során több pilóta nélküli repülőgép sértette meg Lengyelország légterét. A miniszterelnök teljes szolidaritását fejezte ki Varsóval, kiemelve, hogy a történtek ismét rávilágítanak a békepolitika fontosságára.

Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán

- írta Orbán Viktor a Facebookon.

Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan. A miniszterelnök szerint ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár.

Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit - tette hozzá.

Orbán Viktor korábban az X-re is kitett egy posztot angolul.

Mi történt?

Lengyel jelentések szerint a kora reggeli órákban több orosz katonai drón is belépett az ország légterébe. A lengyel és NATO légvédelem még dolgozik a drónok megtalálásán, de azt már most lehet tudni, hogy több eszközt lelőttek.

Pillanatnyilag relatíve kevés információ áll a rendelkezésünkre az incidensről, azt azonban már lehet tudni, hogy Kelet-Lengyelország légterébe – vélhetően az Ukrajna elleni éjszakai-hajnali dróntámadásokkal párhuzamosan – legalább tizenkilenc orosz pilóta nélküli repülőgép lépett be, melyekből hármat már biztosan lelőtt a lengyel légvédelem. Károkról, vagy áldozatokról egyelőre nem érkeztek hírek, a hatóságok azonban kérték a régióban tartózkodó civileket, hogy ne hagyják el az otthonaikat és semmiképpen se közelítsenek meg gyanús roncsokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

