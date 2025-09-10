Orbán Viktor is megszólalt a dróntámadásról

Orbán Viktor egy Facebook-posztban reagált az éjszakai orosz dróntámadásra, amely során több pilóta nélküli repülőgép sértette meg Lengyelország légterét. A miniszterelnök teljes szolidaritását fejezte ki Varsóval, kiemelve, hogy a történtek ismét rávilágítanak a békepolitika fontosságára.

Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán

- írta Orbán Viktor a Facebookon.

Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan. A miniszterelnök szerint ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár.

Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit - tette hozzá.

Orbán Viktor korábban az X-re is kitett egy posztot angolul.

Hungary stands in full solidarity with Poland following the recent drone incident. The violation of Poland’s territorial integrity is unacceptable.The incident proves that our policy of calling for peace in the Russia-Ukraine war is reasonable and rational. Living in the shadow… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 10, 2025

Mi történt?

Lengyel jelentések szerint a kora reggeli órákban több orosz katonai drón is belépett az ország légterébe. A lengyel és NATO légvédelem még dolgozik a drónok megtalálásán, de azt már most lehet tudni, hogy több eszközt lelőttek.

Pillanatnyilag relatíve kevés információ áll a rendelkezésünkre az incidensről, azt azonban már lehet tudni, hogy Kelet-Lengyelország légterébe – vélhetően az Ukrajna elleni éjszakai-hajnali dróntámadásokkal párhuzamosan – legalább tizenkilenc orosz pilóta nélküli repülőgép lépett be, melyekből hármat már biztosan lelőtt a lengyel légvédelem. Károkról, vagy áldozatokról egyelőre nem érkeztek hírek, a hatóságok azonban kérték a régióban tartózkodó civileket, hogy ne hagyják el az otthonaikat és semmiképpen se közelítsenek meg gyanús roncsokat.