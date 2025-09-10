Orosz drónokat lőtt le Lengyelország, negyedik cikkely szerinti eljárást kér Varsó - Háborús híreink szerdán

A csehek is kiakadtak a lengyelországi drónincidens miatt
Az éjjeli orosz dróntámadás, amely Lengyelország területét is érintette, a NATO védelmi képességeinek a próbájaként is értékelhető - véli Petr Fiala miniszterelnök az X közösségi hálózaton szerdán megjelent bejegyzésében.
(MTI)
Megérkeztek a hírek az első lengyelországi károkról, Tusk szerint orosz provokáció történt
Lengyelország feltehetőleg nagy fokú provokációval szembesül, először történt, hogy egy NATO-tagállam felett orosz drónokat lőttek le - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő szerdán, a kabinet rendkívüli ülésének elején.
Orbán Viktor is megszólalt a dróntámadásról
Orbán Viktor egy Facebook-posztban reagált az éjszakai orosz dróntámadásra, amely során több pilóta nélküli repülőgép sértette meg Lengyelország légterét. A miniszterelnök teljes szolidaritását fejezte ki Varsóval, kiemelve, hogy a történtek ismét rávilágítanak a békepolitika fontosságára.
Kérik a lengyelek a negyedik cikk aktiválását a NATO-tól
Lengyelország hivatalosan is benyújtotta a NATO felé a katonai szövetség negyedik cikkének aktiválását a légtérbe belépő orosz drónok miatt - írja a Reuters.
Megszólalt Moszkva szövetségese: igazából ők szóltak a lengyeleknek az orosz drónokról
A fehérorosz védelmi minisztérium állítja, nem az ukránok, hanem ők szóltak Lengyelországnak a légtér felé tartó drónokról.
Meg is jött Moszkva reakciója a lengyel drónincidensre: Varsónak nincs bizonyítéka
Oroszország szerint Lengyelország nem bizonyította, hogy az ott lelőtt drónok orosz eredetűek lennének - írja a Reuters
Provokáció, vagy valami több? – Orosz drónok repültek be Lengyelország légterébe
Lengyel jelentések szerint a kora reggeli órákban több orosz katonai drón is belépett az ország légterébe. Cikkünk közlésekor a lengyel és NATO légvédelem még dolgozik a drónok megtalálásán, de azt már most lehet tudni, hogy több "madarat" lelőttek. Közelgő támadás előszele lenne az akció, vagy csak orosz provokációt láthatunk? Nézzük.
Ursula von der Leyen: fel kell tennünk a kérdést, van Európának mersze a harchoz?
Ursula von der Leyen az idei évértékelőjét már nemcsak a jövő ígéreteinek felvázolására, hanem az elmúlt 12 hónap válságainak megmagyarázására is kénytelen felhasználni. Az Európai Unió egyszerre küzd versenyképességi lemaradással, háborúval a szomszédban és az amerikai külpolitika kiszámíthatatlanságával, miközben belső megosztottsága sem csökkent. Az Európai Bizottság elnökének most azt is bizonyítania kell, hogy képes kézben tartani a helyzetet. Ursula von der Leyen Európai Parlamentben megtartott beszédét élőben közvetítjük.
Újra előkerültek az ukrán tengeri drónok
Legénység nélküli motorcsónakok támadták az orosz hadikikötőnek otthont adó Novorosszijszkot - közölte Andrej Kravcsenko, a város polgármestere szerda reggel a Telegram-csatornáján. A hivatalos orosz közlemény szerint a kikötőben, vagy a hajókban nem keletkezett kár.
(MTI)
Orosz drónok a NATO egén - Összehívták a válságstábot
Lengyelország lelőtt több orosz drónt, amelyek megsértették a légteret egy Ukrajna elleni támadás során, amit a NATO-tagállam "agressziónak" minősített - írta a Reuters.
Ukrajna újra az IMF-hez fordul pénzért
Ukrajna új finanszírozási programot kért a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF), mivel az Oroszországgal folytatott háború elhúzódása miatt továbbra is magasak a katonai kiadásaik.
Ennyien érkeztek Ukrajnából kedden
Az ukrán-magyar határszakaszon 6265-en léptek be Magyarországra kedden. Tartózkodási engedélyt 32 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.
(MTI)
Átlépték a határt az orosz drónok, NATO-tagállamnak kellett lelőnie őket
Orosz drónok hatoltak be a NATO-tag Lengyelország légterébe, melyeket a lengyel erők lelőttek. Az incidens közben Lengyelország bejelentette, hogy csütörtöktől lezárja a fehérorosz határt - írta a The Guardian.
NATO-tagállam lőtt le orosz drónokat, beadta a bevásárlólistát Ukrajna - Háborús híreink szerdán
Riasztották a lengyel légvédelmet a légtérbe berepülő orosz drónok miatt, melyek vélhetően az orosz-fehérorosz Zapad 2025 hadgyakorlat miatt repültek NATO-légtérbe. Az ukrán fegyveres erők nyugati szövetségeseiktől tíz Patriot-légvédelmi rendszert kért a támadások kivédése érdekében a keddi ramsteini találkozón. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb eseményeivel.
Keddi hírfolyamunk itt olvasható el.
Címlapkép forrása: Paula Bronstein / Getty Images
