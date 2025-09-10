  • Megjelenítés
Orosz védelmi minisztérium a lengyeleknek: „ez nem volt tervben”
Ma hajnalban tucatnál is több orosz drón lépett be a lengyel légtérbe, az eset pedig hatalmas felzúdulást keltett a NATO-n belül. Most az orosz védelmi minisztérium is reagált – közölte az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ.

A lengyel légtérbe hajnalban belépő orosz drónok komoly riadalmat okoztak a NATO-ban, az országok vezetései sorra ítélik el az esetet, Donald Tusk miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy Varsó a második világháború óta nem állt ilyen közel a háborúhoz. Délután az orosz védelmi minisztérium is megszólalt:

Nem voltak tervek lengyel területen lévő célpontok megtámadására

– írták.

Hozzátették, hogy a pilóta nélküli járművek hatótávolsága nem haladja meg a 700 kilométert, ezzel igyekeztek letolni magukról a felelősséget. Moszkva viszont nem zárkózott el attól, hogy párbeszédet kezdjenek a lengyelekkel az esetről:

Mindazonáltal készen állunk arra, hogy konzultációkat folytassunk ebben a kérdésben a lengyel védelmi minisztériummal

– emelték ki.

A jelentések szerint Oroszország az éjjel összesen 415 Sahed-típusú drónt és csalit lőtt ki Ukrajnára, ezen felül további 42 cirkálórakétát és egy Iszkander-M típusú kvázi-ballisztikus rakétát is. Ezek közül minimum 19 drón átlépett a lengyel légtérbe, valamint egy ismeretlen eredetű rakéta roncsait is felfedezték a keresési munkák közben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

