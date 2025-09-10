Talányosan reagált Donald Trump a Lengyelországot ért orosz támadásra

"Na, itt kezdődik!" - írta ki az amerikai elnök a közösségi oldalára a Lengyelországot ért orosz dróntámadásra reagálva, de vajon mire gondolt?

"Mi van azzal, hogy Oroszország megsérti Lengyelország légterét drónokkal? Na, itt kezdődik!" - tükörfordításban így hangzik Trump kiírása saját közösségimédia-felületén, a Truth Socialon.

A poszt többféleképpen értelmezhető:

rövid, feszültségteli üzenetként, amelyben a „Here we go!” kifejezés jelzi, hogy Trump egy újabb válság vagy eszkaláció kezdetét láthatja az ügyben,

szándékos kétértelműség: szavai egyszerre tükrözhetnek felháborodást Oroszország lépése miatt, de egyfajta „most kezdődik a nagyobb baj” felhangot is hordoznak,

diplomáciai lépések előkészítése: Trump telefonon egyeztetett Karol Nawrocki lengyel elnökkel, ami azt mutatja, hogy az ügyet komolyan kezeli.

"Épp most beszéltem telefonon Donald Trump amerikai elnökkel az orosz drónok által ma este történt többszöri lengyel légtérsértésről. A beszélgetés része annak a konzultációsorozatnak, amelyet szövetségeseinkkel folytatok. A mai tárgyalások megerősítették a Szövetség egységét." - írta ki a Twitterre a lengyel elnök.

Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi… pic.twitter.com/BuqwXuiWL0 https://t.co/BuqwXuiWL0 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 10, 2025

Címlapkép forrása: EU