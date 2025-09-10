  • Megjelenítés
Talányosan reagált Donald Trump a Lengyelországot ért orosz támadásra
Talányosan reagált Donald Trump a Lengyelországot ért orosz támadásra

"Na, itt kezdődik!" - írta ki az amerikai elnök a közösségi oldalára a Lengyelországot ért orosz dróntámadásra reagálva, de vajon mire gondolt?

"Mi van azzal, hogy Oroszország megsérti Lengyelország légterét drónokkal? Na, itt kezdődik!" - tükörfordításban így hangzik Trump kiírása saját közösségimédia-felületén, a Truth Socialon.

A poszt többféleképpen értelmezhető:  

  • rövid, feszültségteli üzenetként, amelyben a „Here we go!” kifejezés jelzi, hogy Trump egy újabb válság vagy eszkaláció kezdetét láthatja az ügyben,

  • szándékos kétértelműség: szavai egyszerre tükrözhetnek felháborodást Oroszország lépése miatt, de egyfajta „most kezdődik a nagyobb baj” felhangot is hordoznak,

  • diplomáciai lépések előkészítése: Trump telefonon egyeztetett Karol Nawrocki lengyel elnökkel, ami azt mutatja, hogy az ügyet komolyan kezeli.

A dróntámadásról szóló híreink itt olvashatók:

Kapcsolódó cikkünk

Orosz drónokat lőtt le Lengyelország, negyedik cikkely szerinti eljárást kér Varsó - Háborús híreink szerdán

"Épp most beszéltem telefonon Donald Trump amerikai elnökkel az orosz drónok által ma este történt többszöri lengyel légtérsértésről. A beszélgetés része annak a konzultációsorozatnak, amelyet szövetségeseinkkel folytatok. A mai tárgyalások megerősítették a Szövetség egységét." - írta ki a Twitterre a lengyel elnök.

Címlapkép forrása: EU

