Titokzatos bázisok bukkantak fel a lengyel határ közelében: Putyin legfélelmetesebb fegyverei érkezhetnek ide

Újságírók műholdfelvételek elemzésével térképezték fel a fehérorosz katonai létesítményeket, amelyek között vadonatúj és modernizált korábbi bázisok, valamint gyakorlóterek is találhatók. Ezek egy részét a 2025. szeptember 12-16. között Oroszországgal közösen tartandó Zapad-2025 (Nyugat-2025) hadgyakorlaton fogják használni. A Minszk közelében található építkezés 2024 júniusában kezdődött (ez körülbelül 251 kilométerre van a lengyel határtól), és 2025 szeptemberére már több mint 2 négyzetkilométeres területet foglal el. A szakértők szerint ide telepíthetik az orosz Oresnyik ballisztikus rakétarendszereket. A helyszínen korábban a 25. számú Pavlovka szovjet katonai tábor működött, ahol a Slutszk-i 306. Stratégiai Rakétaezred állomásozott, amely szovjet R-12 közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat, valamint Pioneer és Topol mobil rendszereket üzemeltetett.

Miután Fehéroroszország 1993-ban csatlakozott az Atomsorompó Szerződéshez, a slutszki 306. ezredet kivonták a harci szolgálatból és Oroszországba helyezték át, ahol később feloszlatták. A bázist teljesen megsemmisítették, bár néhány erődítmény, rakétaindító állás, siló, bunker, raktár és egyéb katonai létesítmény romos állapotban megmaradt. A műholdfelvételek szerint 2024 júniusában kezdődött a terület megtisztítása és nekiálltak a földmunkáknak. Egy éven belül több mint egy négyzetkilométernyi erdőt irtottak ki a terület nyugati részén, és

13 darab 30×20 méteres lőszerraktárt építettek védőfalak mögé, valamint három, egyenként 100 méter hosszú raktárt.

Különböző egyéb épületek alapjait is lerakták, amelyeket nagyrészt burkolt utakból álló hálózat köt össze. Az új létesítmény négy különálló részből áll – egy fő részből és három, közel azonos területű, egymás mellett elhelyezkedő részből. Mindegyiket új utak kötik össze. A műholdfelvételeken láthatók a jövőbeli építmények (valószínűleg raktárak) alapjai, egy közel 150 méter hosszú épület váza és földsáncok.

A fehérorosz hatóságok hivatalosan nem kommentálták az építkezést. Az újságírók nem találtak utalást a létesítményre a nyilvános nyilvántartásokban vagy a hivatalos földhivatali (kataszteri) térképeken sem.

A második új létesítmény Gomel város szélén jelent meg, kevesebb mint 40 km-re az ukrán határtól. Az újságírók szerint ez egy jövőbeli katonai bázis. Az építkezés itt 2023 végén kezdődött, kivágták a fákat, megtisztították a területet, és aktívan építik az infrastruktúrát. A Planet Labs szeptember 4-i felvételein számos építőgép és több épület alapja látható. Új utat építenek az erdőn keresztül, és több közeli helyszínen irtják a fákat. Ezek egyike a kataszteri adatok szerint kiképzési és taktikai terepként van kijelölve. Az állami tenderekben és kataszteri nyilvántartásokban a létesítményt "katonai városként" említik "kiképzési és taktikai terepekkel". A fehérorosz médiaorgánumok beszámoltak arról, hogy a komplexum díszteret, laktanyákat és egy 680 fő befogadására alkalmas étkezdét is magában foglal majd.

A létesítmény mérete és infrastruktúrája megfelel a Fehéroroszországban meglévő katonai bázisoknak, ami azt jelenti, hogy potenciálisan egy körülbelül 3000 fős katonai dandárt fogadhat be.

Jelenleg nincs hivatalos információ arról, hogy melyik egység állomásozik majd itt, de tekintettel arra, hogy a fehérorosz hatóságok egy új alakulatot – a fehérorosz különleges műveleti erők 37. önálló légideszant-dandárját – hoztak létre a déli terület megerősítésére, lehetséges, hogy nekik szánják

– áll a cikkben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Anton Holoborodko, via Wikimedia Commons