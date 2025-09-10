Tombol az Egyesült Államok vezetése – Lehet, hogy most Izrael túl messzire ment?

Az előzetes hírekkel ellentétben Donald Trump amerikai elnök csak az utolsó órákban, közvetlenül a csapások előtt lett beavatva Izrael tervéről. Az ügy külön pikantériáját adja, hogy ráadásul nem is Jeruzsálem közvetlenül tájékoztatta őt erről, hanem Dan Caine tábornok. Az eset állítólag komoly felháborodást keltett a Fehér Házban, több elnöki tanácsadó is frusztráltságát fejezte ki az eset miatt. Különösen az okozott fennakadást, hogy Washington nem tudta előzetesen kiértékelni a terveket, vagy a szövetségesét, Katart tájékoztatni a készülő csapásról. A lapnak nyilatkozó magas rangú tisztségviselő szerint Steve Witkoff, Trump közel-keleti különmegbízottját azonnal utasították, hogy tájékoztassa a gazdag monarchiát a készülő katonai akcióról.

A legnagyobb felháborodást éppen az okozta, hogy az amerikai különmegbízott egy nappal az események előtt, hétfőn találkozott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök egyik tanácsadójával, Ron Dermerrel, ám azon a megbeszélésen semmiféle információt nem osztottak meg vele a közelgő eseményekről.

Nem vagyok elragadtatva az egész helyzettől. Nem egy jó helyzet. De annyit mondok, hogy vissza akarjuk kapni a túszokat, de nem vagyunk elragadtatva attól, ahogyan a dolgok alakultak

– nyilatkozta Trump az esetet követően, azt is belengette, hogy szerdán ennél hosszabban is fog beszélni az eseményekről.

Karoline Leavitt sajtótitkár nem sokkal a csapást követően az újságírók elé állt, és több részletet is megosztott az eseményekről, így az elnök utasítását is a különmegbízottnak. Katar nem sokkal az esetet követően azt nyilatkozta, hogy ők nem kaptak semmilyen értesítést előzetesen a közelgő támadásról, egészen pontosan nagyjából abban a pillanatban tudták meg Izrael mire szánta el magát, amikor már a robbanásokat lehetett hallani Dohában. A CNN szerint Trump rendkívül frusztrált az eset miatt, mivel Netanjahu egyértelműen Washington regionális céljaival szembemenve cselekedett.

A Hamász palesztin radikális iszlamista terrorszervezet vezetőségének egy része régóta Katarban él, az ország pedig igyekszik közvetíteni a szélsőségesek és Izrael között.

