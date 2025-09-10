  • Megjelenítés
Tombol az Egyesült Államok vezetése – Lehet, hogy most Izrael túl messzire ment?
Globál

Tombol az Egyesült Államok vezetése – Lehet, hogy most Izrael túl messzire ment?

Portfolio
Egyre több részlet derül ki Izrael szeptember 9-én elkövetett légicsapásáról, amikor az országban tartózkodó Hamász vezetőket igyekeztek likvidálni Katarban. Az események alakulása miatt az Egyesült Államokban egyáltalán nem örülnek – számolt be a CNN.

Az előzetes hírekkel ellentétben Donald Trump amerikai elnök csak az utolsó órákban, közvetlenül a csapások előtt lett beavatva Izrael tervéről. Az ügy külön pikantériáját adja, hogy ráadásul nem is Jeruzsálem közvetlenül tájékoztatta őt erről, hanem Dan Caine tábornok. Az eset állítólag komoly felháborodást keltett a Fehér Házban, több elnöki tanácsadó is frusztráltságát fejezte ki az eset miatt. Különösen az okozott fennakadást, hogy Washington nem tudta előzetesen kiértékelni a terveket, vagy a szövetségesét, Katart tájékoztatni a készülő csapásról. A lapnak nyilatkozó magas rangú tisztségviselő szerint Steve Witkoff, Trump közel-keleti különmegbízottját azonnal utasították, hogy tájékoztassa a gazdag monarchiát a készülő katonai akcióról.

A legnagyobb felháborodást éppen az okozta, hogy az amerikai különmegbízott egy nappal az események előtt, hétfőn találkozott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök egyik tanácsadójával, Ron Dermerrel, ám azon a megbeszélésen semmiféle információt nem osztottak meg vele a közelgő eseményekről.

Nem vagyok elragadtatva az egész helyzettől. Nem egy jó helyzet. De annyit mondok, hogy vissza akarjuk kapni a túszokat, de nem vagyunk elragadtatva attól, ahogyan a dolgok alakultak

– nyilatkozta Trump az esetet követően, azt is belengette, hogy szerdán ennél hosszabban is fog beszélni az eseményekről.

Karoline Leavitt sajtótitkár nem sokkal a csapást követően az újságírók elé állt, és több részletet is megosztott az eseményekről, így az elnök utasítását is a különmegbízottnak. Katar nem sokkal az esetet követően azt nyilatkozta, hogy ők nem kaptak semmilyen értesítést előzetesen a közelgő támadásról, egészen pontosan nagyjából abban a pillanatban tudták meg Izrael mire szánta el magát, amikor már a robbanásokat lehetett hallani Dohában. A CNN szerint Trump rendkívül frusztrált az eset miatt, mivel Netanjahu egyértelműen Washington regionális céljaival szembemenve cselekedett.

A Hamász palesztin radikális iszlamista terrorszervezet vezetőségének egy része régóta Katarban él, az ország pedig igyekszik közvetíteni a szélsőségesek és Izrael között.

Kapcsolódó cikkünk

Állítólag túlélték az izraeli csapást a Hamász vezetői

Amerika szövetségesének területén bombázott Izrael - Megtörte a csendet Donald Trump

Friss részletek a Katar elleni támadásról – Lehet, hogy kifejezetten súlyos a csapás

Izrael minden eddiginél tovább ment: semleges ország területén bombázott, támadás történt a világ egyik leggazdagabb monarchiája ellen

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2203847857
Globál
Orosz drónokat lőtt le Lengyelország, beadta a bevásárlólistát Ukrajna - Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility