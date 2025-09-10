  • Megjelenítés
Zelenszkij: orosz propaganda, hogy Ukrajna irányította a drónokat Lengyelország területére
Globál

Zelenszkij: orosz propaganda, hogy Ukrajna irányította a drónokat Lengyelország területére

MTI
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a légierő parancsnokának új jelentésének meghallgatása után közölte, hogy mintegy két tucat orosz drón hatolhatott be Lengyelország légterébe kedd éjjel és szerda hajnalban.

Az elnök a Telegram-csatornáján hozzátette, hogy jelenleg pontosítják az összes rendelkezésre álló adatot, és elemzik az orosz támadás részleteit. Hozzátette, hogy az ukrán hadsereg a megfelelő csatornákon keresztül már éjszaka tájékoztatta a lengyel felet az orosz drónok mozgásáról.

"Kijevi idő szerint körülbelül 00:50-kor rögzítették az első esetet, amikor egy orosz drón átlépte az ukrán-lengyel államhatárt

- közölte.

Kapcsolódó cikkünk

Orosz védelmi minisztérium a lengyeleknek: „ez nem volt tervben”

Éppen folyt az orosz fegyverek utáni kutatás, amikor kiderült: nem csak drónt találtak a lengyelek

Kiderült, hogy nem csak a lengyel gépek vadásztak éjszaka orosz drónokra

Szavai szerint legalább két orosz drón, amely éjszaka repült be Lengyelország területére, Fehéroroszország légterét használta. "Összességében több tucat orosz drón haladt végig Ukrajna és Fehéroroszország határánál, valamint Nyugat-Ukrajna területein, miközben ukrajnai és feltehetően lengyelországi célpontok felé közeledett. Az orosz drónok száma, amelyek átlépték a lengyel határt és jelentősen behatoltak Lengyelország területére, nagyobb lehet a korábban közöltnél. A frissített adatok szerint

az éjszaka folyamán összesen mintegy két tucat orosz drón hatolhatott be a lengyel légtérbe.

Ennek ellenőrzése folyamatban van" - írta Zelenszkij.

Hozzátette, hogy az ukrán légvédelmi erők több mint 380 különböző típusú orosz drónt semmisítettek meg, amelyek közül legalább 250 iráni gyártmányú, Sahíd kamikaze drón volt. Rámutatott, hogy a drónok típusáról pontos információ a roncsok elemzése után lehet majd rendelkezésre.

"Ukrajna kész partnereivel kiterjeszteni az együttműködést az égbolt megbízható védelme érdekében. Olyan módon, hogy ne csak tájékoztatásról vagy hírszerzési adatok megosztásáról legyen szó, hanem valódi közös légi műveletek is szavatolják a szomszédaink biztonságát. Oroszországnak éreznie kell, hogy az európaiak képesek megvédeni magukat" - hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácshoz (RNBO) tartozó Dezinformáció Elleni Küzdelem Központja (CPD) a Telegramon kiadott közleményében azt írta: az orosz propaganda megpróbálja elhárítani magáról a felelősséget az orosz drónok Lengyelország területére való berepüléséért, és a felelősséget Ukrajnára hárítani. A központ szerint a dezinformációs kampányban olyan üzeneteket terjesztenek, amelyek szerint ez az incidens "Ukrajna és egyes európai elitcsoportok tudatos provokációja", amelynek célja, hogy a NATO-t közvetlen konfrontációba sodorják Oroszországgal.

"Az oroszok azt a hamis információt is terjesztik, hogy Ukrajna irányította az orosz drónokat Lengyelország területére elektronikai hadviselési eszközökkel. Az ilyen állítások nem felelnek meg a valóságnak, és

tipikus eszközei az orosz propagandának,

amely így próbálja igazolni minden bűncselekményét az ukrán civil lakosság ellen" - írták a közleményben.

Mikola Kalasnik, Kijev megye katonai közigazgatásának vezetője szerdán arról tájékoztatott, hogy a főváros régiójának légterében a légvédelem drónelfogó egységei csaknem száz ellenséges pilóta nélküli eszközt semmisítettek meg. Szavai szerint a támadás során az elsődleges fontosságú infrastruktúrát nem érte találat. A visgorodi járásban egy családi ház teteje és egy autó sérült meg.

Az ukrán légierő adatai szerint az éjjel Oroszország 415 csapásmérő drónnal, 42 repülőgép-rakétával és robotrepülőgéppel, valamint egy ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát. A légvédelem 386 drónt és 27 rakétát semmisített meg vagy tett harcképtelenné.

Kapcsolódó cikkünk

Orosz drónokat lőtt le Lengyelország, negyedik cikkely szerinti eljárást kér Varsó - Háborús híreink szerdán

Orosz drónok NATO-területen − Mégis, mi járhat Putyin fejében?

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2203847857
Globál
Orosz drónokat lőtt le Lengyelország, negyedik cikkely szerinti eljárást kér Varsó - Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility