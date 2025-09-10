Zelenszkij sürgős figyelmeztetést adott ki, légpajzs kell Európa felett

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán kijelentette, hogy az orosz drónok lengyelországi behatolása miatt Európának közös légvédelmi rendszert és hatékony légpajzsot kell létrehoznia.
"Közös légvédelmi rendszeren kell dolgoznunk és hatékony légpajzsot kell létrehoznunk Európa felett" - írta Zelenszkij a Telegramon, miután telefonon beszélt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Mark Rutte NATO-főtitkárral és más európai vezetőkkel.
"Ukrajna ezt már régóta javasolta. Konkrét döntések születtek erről. Együtt kell reagálnunk minden jelenlegi kihívásra, és fel kell készülnünk a jövőbeli potenciális fenyegetésekre, amelyek minden európait érinthetnek" - tette hozzá a Reuters szerint.
Esti videóüzenetében Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna javaslatokat tett az európai légtér "összehangolt, jól átgondolt, közös módon történő" védelmére. "Senki sem garantálhatja, hogy nem lesznek százával drónok, ha már most tucatjával vannak. Csak az egyesített európai erők nyújthatnak védelmet" - hangsúlyozta.
Az ukrán elnök szerint a Belaruszban hamarosan kezdődő orosz-belarusz közös hadgyakorlatok "gyakorlati tervként" szolgálhatnak jövőbeli orosz akciókhoz.
Zelenszkij határozott fellépést sürgetett az orosz tevékenységek ellensúlyozására. "Bőven van nyilatkozat, de egyelőre kevés a cselekvés" - mondta.
Az oroszok tesztelik a lehetséges határokat. Tesztelik a reakciókat.
Figyelik, hogyan működnek a NATO-országok fegyveres erői, mit tudnak megtenni és mit nem."
Az ukrán elnök hozzátette, hogy Ukrajna és egész Európa "nagyon számít az Egyesült Államok erőteljes reakciójára".
Címlapkép forrása: MTI/EPA/
