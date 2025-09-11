  • Megjelenítés
Az oroszok szerint valójában Ukrajna támadta meg Lengyelországot
Az oroszok szerint valójában Ukrajna támadta meg Lengyelországot

Orosz háborús szakértők, vojenkorok, haditudósítók azt bizonygatják különféle internetes platformokon, hogy valójában Ukrajna támadta meg Lengyelország légterét tegnap katonai drónokkal, hogy kiprovokáljanak egy NATO-beavatkozást.

Tegnap orosz Gerbera drónokat lőtt le légterében Lengyelország, friss elemzésünkben ekkor megírtuk, hogy Oroszország valószínűleg azt fogja állítani, hogy Ukrajna felelős az incidensért:

Most úgy fest, tényleg ez történik: orosz haditechnikai szakértők, vojenkorok, háborús véleményvezérek sorra értekeznek arról, hogy Ukrajna felelős a lengyel légtérben történt incidensért:

szerintük szándékos provokáció történt azzal a céllal, hogy Ukrajna kicsikarjon egy NATO-beavatkozást.

Vlagyiszláv Surjugin katonai szakértőt idézve az MK.ru azt írja:

a Lengyelország területén lezuhant drónokat valójában Ukrajna rakta össze orosz drónok roncsaiból.

Surjugin szerint az bizonyítja ezt, hogy a lelőtt drónok roncsain jól látható, hogy a különféle alkatrészeket szigetelőszalag tartja egyben.

Kiemelték a földből a lezuhant orosz drónokat, újra összeszerelték őket valahogy, aztán Lengyelország ellen küldték őket. Még csak meg se próbálták elrejteni az újbóli összeszerelés nyomait”

– magyarázza az orosz szakértő.

Az orosz közösségi oldalak többnyire ezeket a fotókat keringetik:

A NATO tagállamai egyértelmű orosz légtérsértésként kezelik az ügyet, Moszkva hivatalos kommunikációjában közben azt próbálja hangsúlyozni, hogy a támadásban használt dróntípusok nem rendelkeznek olyan hatótávolsággal, amely lehetővé tenné, hogy ezek az eszközök elérjék Lengyelország területét.

