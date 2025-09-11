Bíróság elé állt a férfi, aki meg akarta gyilkolni Donald Trumpot

A 59 éves Routh ellen öt vádpontot hoztak fel, a legsúlyosabb ezek közül merényletkísérlet egy jelentős politikai szereplő ellen. Ha a férfit bűnösnek ítélik, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

Az ügyészek szerint Routh 2024. szeptember 15-én puskával rejtőzött el a Trump International Golf Club területén West Palm Beachben, azzal a szándékkal, hogy megölje az ott golfozó Trumpot.

Az elnökök védelméért felelős Secret Service egyik ügynöke észrevette Routhot és a kerítésen átdugott fegyvert, majd tüzet nyitott, mire a vádlott elmenekült. A merénylőt még aznap délután letartóztatták egy floridai autópályán.

Az incidens körülbelül két hónappal azután történt, hogy Trumpot fülén megsebesítették egy pennsylvaniai kampánygyűlésen júliusban. Az akkori merénylőt a helyszínen lelőtték.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain