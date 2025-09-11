  • Megjelenítés
Botrányos körülmények között rúgták ki a befolyásos diplomatát: súlyos titok áll a háttérben
Globál

Botrányos körülmények között rúgták ki a befolyásos diplomatát: súlyos titok áll a háttérben

MTI
|
Portfolio
Csütörtökön azonnali hatállyal felmentették washingtoni nagyköveti tisztségéből Peter Mandelsont, a kormányzó brit Munkáspárt egyik befolyásos veterán politikusát, akiről az utóbbi hetekben kiderült, hogy szoros baráti kapcsolatot ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel és elítélt szexuális bűnözővel.

Epstein fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett súlyos szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később meghalt a börtöncellájában.

Az elmúlt időszakban több olyan email is nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek arról tanúskodnak, hogy Mandelson – akit felsőházi tagsága a Lord előnév viselésére jogosít – igen szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel.

Stephen Doughty brit külügyi államtitkár a londoni alsóházban tett csütörtöki bejelentésében úgy fogalmazott: ezek az e-mailek arra vallanak, hogy Lord Mandelson és Jeffrey Epstein viszonyának

elmélyültsége és kiterjedtsége érdemben különbözött a kinevezése idején ismert mértéktől.

Az államtitkár által ismertetett külügyminisztériumi tájékoztatás új információként emeli ki például, hogy az e-mailek tanúsága szerint

Mandelson annak idején tévesnek nevezte az Epsteinre kirótt első börtönbüntetést és javasolta, hogy a milliomos nyújtson be fellebbezést.

A Guardian emellett azt írja, Mandelson "legjobb cimborájának" nevezte Epsteint abban a 2003-ban összeállított születésnapi albumban, amelyet nemrég hoztak nyilvánosságra az amerikai Kongresszus demokrata tagjai, és amelyben Donald Trump feltételezett üdvözlete is szerepel.

Kapcsolódó cikkünk

Előkerült Trump sokáig titkolt állítólagos levele: ellenfelei súlyos botrányt, a Fehér Ház rágalmazást kiált

Itt az újabb fordulat: lehet, hogy a hírszerzés is benne volt az Epstein-ügyben

Felemás áttörést sikerült elérni az Epstein-botrányban, de még koránt sincs vége Trumpék kálváriájának

Fellebbent a fátyol: nyilvánosságra került az Epstein-ügy fontos vallomása, amerikai elnökök nevei is elhangzanak

Doughty csütörtöki alsóházi tájékoztatásában bejelentette: mindezek miatt – és tekintettel Epstein bűncselekményeinek álodzataira is – Keir Starmer miniszterelnök utasította Yvette Cooper külügyminisztert Mandelson washingtoni nagyköveti megbízatásának azonnali hatályú visszavonására.

Az ügy azonban árnyékot vet Starmer döntéshozó képességére, amiért kinevezte Mandelsont, majd tegnap még kitartott amellett, hogy teljesen átvilágították a múltját.

Mandelson személyében a tavaly nyári nagy-britanniai választások óta kormányzó Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veteránja távozik a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott tisztségéből. A menesztésre épp Donald Trump jövő héten esedékes nagy-britanniai állami látogatása előtt került sor.

Peter Mandelson az 1990-es évek közepétől felépített, elsősorban Tony Blair volt kormányfő nevéhez kötődő, harmadik utas "Új Munkáspárt" főideológusa volt, és sokak szerint Blairnél és utódjánál, Gordon Brownnál is komolyabb reformszerepet töltött be a párt teljes átalakításában.

Nem ő ugyanakkor az első nagy befolyású brit közéleti személyiség, akinek az Epstein-botrány okozta a bukását.

András yorki hercegről, a néhai II. Erzsébet királynő másodszülött fiáról is már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel. A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló az incidens idején még kiskorú volt.

Ezt az ügyet három éve peren kívüli egyezséggel lezárták, de az udvar a York hercege cím kivételével megvonta Andrástól a brit királyi családban betöltött pozícióit, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait.

Kapcsolódó cikkünk

Véleményt mondott a Kirk-gyilkosságról az elit mesterlövész

Betiltanák a közösségi médiát a 15 év alattiaknak Európa egyik legnagyobb országában

Az oroszok szerint valójában Ukrajna támadta meg Lengyelországot

Halálbüntetést kér Charlie Kirk gyilkosára a republikánusok erős embere

Figyelmeztet a meggyilkolt konzervatív ikon ősellensége: totális káosz jöhet Amerikában

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
lengyelország orosz drón
Globál
Orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, Trump is megszólalt – Háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility