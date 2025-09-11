Botrányos körülmények között rúgták ki a befolyásos diplomatát: súlyos titok áll a háttérben

Epstein fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett súlyos szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később meghalt a börtöncellájában.
Az elmúlt időszakban több olyan email is nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek arról tanúskodnak, hogy Mandelson – akit felsőházi tagsága a Lord előnév viselésére jogosít – igen szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel.
Stephen Doughty brit külügyi államtitkár a londoni alsóházban tett csütörtöki bejelentésében úgy fogalmazott: ezek az e-mailek arra vallanak, hogy Lord Mandelson és Jeffrey Epstein viszonyának
elmélyültsége és kiterjedtsége érdemben különbözött a kinevezése idején ismert mértéktől.
Az államtitkár által ismertetett külügyminisztériumi tájékoztatás új információként emeli ki például, hogy az e-mailek tanúsága szerint
Mandelson annak idején tévesnek nevezte az Epsteinre kirótt első börtönbüntetést és javasolta, hogy a milliomos nyújtson be fellebbezést.
A Guardian emellett azt írja, Mandelson "legjobb cimborájának" nevezte Epsteint abban a 2003-ban összeállított születésnapi albumban, amelyet nemrég hoztak nyilvánosságra az amerikai Kongresszus demokrata tagjai, és amelyben Donald Trump feltételezett üdvözlete is szerepel.
Doughty csütörtöki alsóházi tájékoztatásában bejelentette: mindezek miatt – és tekintettel Epstein bűncselekményeinek álodzataira is – Keir Starmer miniszterelnök utasította Yvette Cooper külügyminisztert Mandelson washingtoni nagyköveti megbízatásának azonnali hatályú visszavonására.
Az ügy azonban árnyékot vet Starmer döntéshozó képességére, amiért kinevezte Mandelsont, majd tegnap még kitartott amellett, hogy teljesen átvilágították a múltját.
Mandelson személyében a tavaly nyári nagy-britanniai választások óta kormányzó Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veteránja távozik a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott tisztségéből. A menesztésre épp Donald Trump jövő héten esedékes nagy-britanniai állami látogatása előtt került sor.
Peter Mandelson az 1990-es évek közepétől felépített, elsősorban Tony Blair volt kormányfő nevéhez kötődő, harmadik utas "Új Munkáspárt" főideológusa volt, és sokak szerint Blairnél és utódjánál, Gordon Brownnál is komolyabb reformszerepet töltött be a párt teljes átalakításában.
Nem ő ugyanakkor az első nagy befolyású brit közéleti személyiség, akinek az Epstein-botrány okozta a bukását.
András yorki hercegről, a néhai II. Erzsébet királynő másodszülött fiáról is már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel. A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló az incidens idején még kiskorú volt.
Ezt az ügyet három éve peren kívüli egyezséggel lezárták, de az udvar a York hercege cím kivételével megvonta Andrástól a brit királyi családban betöltött pozícióit, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait.
