Dühöngnek Joe Biden emberei, miután bombát robbantott Kamala Harris: kicsit sem fogták vissza magukat
Portfolio
Kamala Harris hamarosan megjelenő könyvének tegnap publikált részlete heves reakciókat váltott ki Joe Biden volt munkatársai részéről - tudta meg az Axios. A "107 Days" (107 nap) című könyvben, amely szeptember 23-án jelenik meg, Biden egykori alelnöke "meggondolatlannak" nevezte a volt elnök döntését, hogy idős kora ellenére újraindult egy négyéves ciklusért, és azzal vádolta a demokrata politikus fehér házi stábját, hogy szabotálták őt alelnökként.

"Ez Joe és Jill döntése." Mindannyian ezt mondogattuk, mint egy mantrát, mintha hipnotizáltak volna minket. Kegyesség volt ez, vagy meggondolatlanság? Visszatekintve úgy gondolom, meggondolatlanság volt

- írta Harris, amiről a Portfolio is beszámolt.

A gondolkodásuk nullaösszegű volt: ha [Harris] ragyog, akkor [Biden] elhalványul. Egyikük sem értette meg, hogy én ha jól teljesítek, ő is jól teljesít

- fogalmazott a Biden helyett tavaly utolsó pillanatban beugró demokrata elnökjelölt, hozzátéve: "És amikor ezek a történetek igazságtalanok vagy pontatlanok voltak, az elnök belső köre láthatóan nem bánta. Sőt, úgy tűnt, mintha egyenesen úgy döntöttek volna: még jobban belém kell taposni egy kicsit."

Biden volt tanácsadói most arról beszéltek az Axiosnak, hogy szerntük Harris csak bűnbakként állítja be Bident, mert leplezni akarja saját kudarcait.

Egyikőjük megjegyezte: "Nem hiszem, hogy a gyávaság ilyen erőteljes védelmezése – mármint, hogy [tavaly] nem szólalt fel Biden indulása ellen – olyan meggyőző, mint ő gondolja. Ha ezzel próbál politikai feloldozást nyerni, sok sikert a nyugdíjas éveihez."

Harris alelnök egyszerűen nem volt jó a munkájában. Gyakorlatilag nulla érdemi szerepe volt a kormányzat bármelyik fontos munkafolyamatában, ehelyett időnként hirtelen felbukkant az erőltetett fotózások erejéig, amelyek csak még inkább kiemelték, mennyire nem volt a helyén

- reagált egy korábbi fehér házi tisztviselő.

de biden Nem minden szövetségese haragszik Harrisre.

Mindannyian tudjuk, hogy Biden emberei szörnyen bántak vele és csapatával. Soha nem gondoltuk volna, hogy tényleg mond majd valamit. Azok a munkatársak, akikkel beszélek – különböző korosztályokból és pozíciókból – büszkék rá

- jelentette ki egy volt Biden-tanácsadó. A nevét vállaló Ron Klain, Biden első fehér házi kabinetfőnöke emellett úgy nyilatkozott,

szerintem jó munkát végzett alelnökként, és sajnálom, hogy számára negatív élmény volt ez az időszak.

Címlapkép forrása: White House/Erin Scott.

