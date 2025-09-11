Elindult az orosz űrhajó a Nemzetközi Űrállomásra

A tájékoztatás szerint az űreszköz földkörüli pályára állt, és várhatóan szeptember 13-án csatlakozik az ISS Zvezda nevű moduljához.
A teherűrhajó 2516 kilogramm rakományt szállít az ISS-re, köztük a legénységnek szánt 1176 kilogrammnyi száraz árut, illetve berendezéseket, 420 liter ivóvizet,
valamint 870 kilogramm üzemanyagot az állomás készleteinek utánpótlására, és 50 kilogramm nitrogént az űrállomás belső levegőjéhez.
A rakomány különleges elemét képezi az új Orlan-MKSZ-7 szkafander, amelynek típusjelében az ISS orosz rövidítése (MKSZ) szerepel, és jelzi, hogy az űrállomás karbantartási munkáira szánják.
Andrej Vedernyikov, az űrhajósok ellátásáért felelős részleg vezetője elmondta, hogy a szállítmánnyal 17 kilogramm friss gyümölcsöt és zöldséget, egyebek között 5 kilogramm grapefruitot, fél kilogramm fokhagymát is küldtek az ISS-en szolgálatot teljesítőknek. Ezt koncentrátumok, konzervek, italok, szószok és fűszerek, illetve kétféle - saslik és lecsós ízesítésű - ketchup egészíti ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjött az európai rangsor a születéskor várható élettartamról, szomorú a magyar helyezés
De sikerült javítani a megelőző évi értéken.
Hajsza Charlie Kirk gyilkosa után: busás nyomravezetői díjat tűzött ki az FBI
Képeket is közöltek a gyanúsítottról.
Kimondta a miniszter: nem jó a nyugdíjrendszer, veszélyben a leendő időskorúak
Teljesen más megközelítésre lenne szükség.
Adok-kapok a javából: irdatlan kardcsörtetés kerekedett Magyarország szomszédjában
Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.
Itt a katonai válasz a betörő orosz drónokra: tüstént a tettek mezejére lép a NATO keleti szárnya
Nem tétlenek a szövetségesek.
Olyat tett az arany, amire 45 éve nem volt példa
Most kell figyelniük a befektetőknek.
Kemény váddal állt elő az ukrán főparancsnok Oroszországgal szemben, de kiadta a feladatot az övéinek
A pilóta nélküli eszközökről értekeztek.
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.