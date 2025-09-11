Épp az orosz drónokról szóló tudósítást nézték a tévében, mikor egyszer csak eltűnt a fejük fölül a tető

Tomasz Wesolowski és felesége házuk földszintjén éppen arról néztek tudósítást a televízióban, hogy 19 orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe. Reggel 6:30-kor aztán hatalmas csattanásra figyeltek fel. A becsapódás megsemmisítette házuk tetejét, megrongálta a hálószobájukat és törmelékekkel terítette be a kertjüket.
Bekapcsoltam a tévét, és az összes híradó erről a hatalmas drónrepülésről szólt, és egy idő után hallottam egy repülőgépet átrepülni... és hirtelen valami dübörgött, a földszinti nappaliban leesett a mennyezetről a lámpa. Kirohantam az udvarra, és láttam, hogy az egész tető darabokban van, minden elpusztult
– számolt be az eseményekről a Wyryki-Wola faluban élő nyugdíjas férfi.
Alicja, a felesége is kifutott a kertbe, és egy drónt látott a fejük fölött. Nem tudta, hogy bombázni akarják-e őket, vagy lőnek majd rájuk.
Poseł Dariusz Stefaniuk opublikował zdjęcia uszkodzonego domu wskutek uderzenia drona/szczątek. Miejscowość Wyryki-Wola (woj. lubelskie).
Hmmm Powiat Włodawski miejscowość Wyryki Wola
Szomszédjuk, Urszula Zaprzaluk, szintén fölriadt a zajokra.
Hirtelen robbanásnak tűnő hangot hallottam. Felugrottam, a lábaim remegtek... Kimentem az erkélyre. A fák között láttam, hogy a szomszédom házának teteje eltűnt
– mondta el.
Hozzátette, az ő udvara is törmelékekkel lett tele, a házának a kéménye és néhány cserép megsérült, a melléképület egyik ablaka pedig betört.
A lengyel hatóságok szerint összesen 19 orosz drón sértette meg a lengyel légteret szerda hajnalban, vélhetően szándékosan. Ebből 12 drón darabjait találták meg Lengyelország különböző részein.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
