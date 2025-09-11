Érkezik a feltörekvő nagyhatalom BrahMos-NG szuperrakétája: feleakkora súly, de ugyanolyan pusztító erő

A BrahMos Aerospace orosz ügyvezető igazgatója, Alexander Maksicsov a TASzSz hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy jelenleg a tervezési szakaszban vannak, amelyet jövőre fejeznek be, majd áttérnek az önálló tesztekre. A repülési tesztek pontos időzítéséről még korai lenne beszélni.

A BrahMos-NG (Next Generation) fejlesztésének célja, hogy a könnyebb indiai vadászgépek, mint a MiG-29 és az LCA Mk-1A is hordozhassák a nagy sebességű cirkálórakétát.

Míg a standard BrahMos 3000 kg, a BrahMos-A pedig 2500 kg tömegű, az új változat kevesebb mint 1250 kg-os lesz.

A BrahMos Aerospace és orosz partnere, az NPO Mashinostroeyenia közösen dolgozik a rakéta új, kisebb méretű hajtóművén. A fejlesztés Oroszországban zajlik, bár a gyártást később Indiába tervezik áttelepíteni. Az ígéretek szerint a kisebb méret ellenére a BrahMos-NG megőrzi elődje előnyös tulajdonságait: a nagy szuperszonikus sebességet és manőverezőképességet, a pontosságot és a nagy rombolóerőt. A rakétának szárazföldi, légi és tengeri indítású változatai is lesznek, sőt, torpedócsőből indítható verzió fejlesztése is folyamatban van.

Pravin Pathak, a Brahmos Aerospace exportigazgatója 2024 februárjában bejelentette, hogy a BrahMos-NG repülési tesztjei 2025 vége előtt megkezdődhetnek. A gyártóüzem várhatóan 2025 végén vagy 2026 elején kezdi meg működését. A BrahMos-NG fejlesztését először 2011-ben jelentették be (akkor még BrahMos-M néven), de a komoly fejlesztési munka csak 2017-ben kezdődött el.

Chilukoti Chandrasekhar, a Brahmos Aerospace vezérigazgató-helyettese szerint mind az orosz, mind az indiai fél dolgozik a rakéták költségeinek csökkentésén, hogy több exportmegrendelést tudjanak teljesíteni.

Az elmúlt 25 évben a BrahMos Aerospace több mint 1000 rakétát gyártott, de az évi átlagos 25 darabos termelés mellett a költségek rendkívül magasak voltak.

A rakéta Operation Sindoor során bizonyított hatékonysága után mind India, mind Oroszország a kereslet növekedésére számít. Rajnath Singh indiai védelmi miniszter szerint legalább 14 ország érdeklődik a rakéta beszerzése iránt.

Címlapkép forrása: Mike1979 Russia via Wikimedia Commons