Hajsza Charlie Kirk gyilkosa után: busás nyomravezetői díjat tűzött ki az FBI

Az FBI közlése szerint a jutalom

azon információkért jár, amelyek a Charlie Kirk gyilkosságáért felelős személy(ek) azonosításához és elfogásához vezetnek.

Korábban elmondták,

csak ma reggelig 130 állampolgári bejelentést kaptak.

Az FBI nemrég nyilvánosságra hozott két fényképet a gyanúsítottról, aki fekete pulóvert, napszemüveget és baseballsapkát viselt a merénylet elkövetésekor.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

A Wall Street Journal időközben arról számolt be egy belső rendőrségi jelentésre, valamint egy, a nyomozáshoz közel álló személyre hivatkozva, hogy a nyomozók állítólag olyan lőszereket találtak a puskában, amelyeket "transznemű és antifasiszta ideológiát" kifejező feliratokkal láttak el. A CNN "kulturális kérdésekhez" kapcsolódó kifejezésekről adott hírt, de a hatóságok egyelőre egyik értesülést sem erősítették meg.

Frissítés (20:21): Egy, a New York Timesnak nyilatkozó, nyomozást jól ismerő vezető tisztviselő ugyanakkor óvatosságra intett, mivel állítása szerint a Wall Street Journal információja nem felel meg más jelentéseknek, és azt nem erősítették meg a szövetségi fegyverhatóság (ATF) elemzői sem.

Ezért nem érdemes tényként kezelni az ilyen, idejekorán nyilvánosságra hozott információkat, mivel még kiderülhet, hogy nem bizonyultak valósnak.

