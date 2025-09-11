  • Megjelenítés
Hajsza Charlie Kirk gyilkosa után: busás nyomravezetői díjat tűzött ki az FBI
Hajsza Charlie Kirk gyilkosa után: busás nyomravezetői díjat tűzött ki az FBI

Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) bejelentette, hogy akár 100 ezer dollárt (több mint 33 millió forintot) fizethet annak, aki segít a hatóságok kezére keríteni a tegnap lelőtt jobboldali véleményvezér, Charlie Kirk gyilkosát - írja a BBC.

azon információkért jár, amelyek a Charlie Kirk gyilkosságáért felelős személy(ek) azonosításához és elfogásához vezetnek.

csak ma reggelig 130 állampolgári bejelentést kaptak.

Az FBI nemrég nyilvánosságra hozott két fényképet a gyanúsítottról, aki fekete pulóvert, napszemüveget és baseballsapkát viselt a merénylet elkövetésekor.

Wall Street Journal időközben arról számolt be egy belső rendőrségi jelentésre, valamint egy, a nyomozáshoz közel álló személyre hivatkozva, hogy a nyomozók állítólag olyan lőszereket találtak a puskában, amelyeket "transznemű és antifasiszta ideológiát" kifejező feliratokkal láttak el. A CNN "kulturális kérdésekhez" kapcsolódó kifejezésekről adott hírt, de a hatóságok egyelőre egyik értesülést sem erősítették meg.

Frissítés (20:21): Egy, a New York Timesnak nyilatkozó, nyomozást jól ismerő vezető tisztviselő ugyanakkor óvatosságra intett, mivel állítása szerint a Wall Street Journal információja nem felel meg más jelentéseknek, és azt nem erősítették meg a szövetségi fegyverhatóság (ATF) elemzői sem.

Ezért nem érdemes tényként kezelni az ilyen, idejekorán nyilvánosságra hozott információkat, mivel még kiderülhet, hogy nem bizonyultak valósnak.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Marielle Scott

