FONTOS Váratlan fordulat: az EU megsemmisítette a Paks II. engedélyét, nagy a bizonytalanság a projekt jövőjével kapcsolatban
Halálbüntetést kér Charlie Kirk gyilkosára a republikánusok erős embere
Halálbüntetést kér Charlie Kirk gyilkosára a republikánusok erős embere

Gyorsított eljárást és halálbüntetést kért Charlie Kirk konzervatív véleményvezér gyilkosára Ron DeSantis floridai kormányzó.

Gyors eljárásra és halálbüntetésre van szükség. Nem akarom, hogy ez az ügy örökké húzódjon. Igazságot kell tenni”

– mondta a republikánus politikus a Fox News műsorán.

Charlie Kirk gyilkosát még nem kapták el, egyelőre gyanúsított sincs. Az amerikai hatóságok nagy erőkkel nyomoznak.

Utah államban, ahol a konzervatív influenszert megölték, valóban kiszabható büntetés a sortűz általi halál. DeSantisnak nincs közvetlen döntéshozói hatásköre Utah államban, viszont gyakorolhat nyomást az állam republikánus vezetésére politikai eszközökkel. A floridai kormányzó a Republikánus Párt egyik legbefolyásosabb vezetője, bár némelyest csorbított hírnevén a kudarcos 2024-es elnöki kampány.

