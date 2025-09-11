  • Megjelenítés
Itt meg mi történik? – Egész Németországban megszólaltak a légvédelmi szirénák
Itt meg mi történik? – Egész Németországban megszólaltak a légvédelmi szirénák

Portfolio
Pontban 11 órakor Németország-szerte megszólaltak a légvédelmi szirénák egy országos teszt keretében – írja a Tagesschau.de.

Németországban egy vész- és katasztrófahelyzet tesztjét tartották, melynek keretében nemcsak a légvédelmi szirénák szólaltak meg, hanem a megfelelő mobiltelefonos alkalmazásokra is kiküldték a riasztásokat.

A televíziós csatornákon futószalagként jelent meg a tesztriasztás, míg a rádiókban megfelelő bejelentéseket tettek.

A tesztnapba bekapcsolódott többek között a Deutsche Bahn és a tömegközlekedési vállalatok is, hogy a vasútállomásokon is közzétegyék a riasztásokat.

A riasztás 11.45-kor ért véget.

Németországban minden évben rendeznek ilyen riasztási napot: a stresszteszten a riasztási rendszer gyenge pontjait próbálják felfedni, illetve a lakosság riasztásokra való érzékenységét erősíteni.

A mai az ötödik alkalom volt, hogy megrendezték az országos tesztriasztást.

