Izrael ezúttal tényleg túllőhetett a célon: egy egész régió foghat össze ellene

Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani katari miniszterelnök szerint a régiónak közösen kell válaszolnia Izrael Doha elleni támadására.
Lesz válasz a régió részéről. Ezt a választ jelenleg más regionális partnerekkel egyeztetjük és vitatjuk meg. Reméljük, hogy valami értelmes lépés történik, ami elrettenti Izraelt a további erőszakos fellépéstől
- nyilatkozta szerdán a CNN-nek, hozzátéve, hogy „az egész Öböl-térség veszélyben van” és szerinte Netanjahu izraeli miniszterelnök a régiót „káoszba” vezeti.
A katari miniszterelnök „állami terrorizmusnak” nevezte, hogy Izrael kedden Hamász-vezetőket bobázott Dohában. A támadásban legalább hét ember vesztette életét (más források hatról beszélnek), köztük két katari biztonsági tiszt, bár a radikális iszlamista szervezet közlése szerint vezetőik túlélték a merényletet. A támadás idején a palesztin vezetők éppen az Egyesült Államok által előterjesztett legújabb tűzszüneti javaslatot vitatták meg.
Netanjahunak bíróság elé kell állnia. Ő az, akit a Nemzetközi Büntetőbíróság köröz. Minden nemzetközi jogot megsértett
- jelentette ki a sejk, utalva az izraeli miniszterelnök ellen kiadott háborús bűnökkel kapcsolatos elfogatóparancsra.
Az izraeli kormányfő erre válaszul szerdán további támadásokkal fenyegette meg Katart:
Azt mondom Katarnak és minden nemzetnek, amely terroristákat fogad be: vagy kiutasítják őket, vagy igazságszolgáltatás elé állítják őket. Mert ha nem teszik, mi fogjuk.
Doha elítélte Netanjahu „felelőtlen” kijelentéseit, és emlékeztetett, hogy a Hamász-iroda befogadása a katari közvetítői erőfeszítések keretében történt, amelyet az Egyesült Államok és Izrael kért.
Az Öböl-menti vezetők Dohába látogattak, hogy szolidaritásukat fejezzék ki Katarral. Az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Mohamed bin Zájed Al-Nahján „bűncselekménynek” nevezte az izraeli akciót, amely veszélyezteti a regionális stabilitást. Kuvait és Jordánia koronahercegei szerdán érkeztek Dohába, míg Szaúd-Arábia de facto vezetője, Mohamed bin Szalmán koronaherceg csütörtökön látogat az országba.
Katar mellett állunk minden intézkedésben, amit tesz, korlátozások nélkül, és minden képességünket ennek szolgálatába állítjuk
- jelentette ki a szaúdi koronaherceg a Súra Tanácshoz intézett beszédében.
Donald Trump amerikai elnök kedden újságíróknak nyilatkozva azt mondta, „nem örül” Izrael csapásának, valamint hangsúlyozta, hogy mindez egyáltalán nem az ő döntése volt.
Címlapkép forrása: Deror Avi via Wikimedia Commons
Vigyázat, felütötte fejét Magyarországon a kéknyelv betegség
Somogy vármegyében bukkant fel a fertőzés.
Izrael ezúttal tényleg túllőhetett a célon: egy egész régió foghat össze ellene
Doha sürgeti a fellépést.
Kirk-gyilkosság: Donald Trump rendkívüli bejelentést tett
Most beszél az elnök.
Tartós adósságcsapdába léptünk, benne égnek el a GDP-növekedési álmaink
Tartósan magas kamatszint öli tovább a beruházásokat.
Fájó veszteséget szenvedett az ukrán légierő
Kijev megerősítette a hírt.
A német autóipar és szakszervezetek közösen támadják az EU 2035-ös tervét
Az egyik legfontosabb célkitűzést dobnák a kukába.
Aszályhelyzet: nagy a baj a Dél-Alföldön, de jött egy kis reménysugár
Akár nyolc-kilencszeres csapadék-eltérések vannak egymáshoz közeli területek között is.
Koronavírus Magyarországon: romlik a helyzet a friss szennyvízadatok szerint
Egyre több fertőzöttünk lesz.
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.