Izrael ezúttal tényleg túllőhetett a célon: egy egész régió foghat össze ellene

Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani katari miniszterelnök szerint a régiónak közösen kell válaszolnia Izrael Doha elleni támadására.

Lesz válasz a régió részéről. Ezt a választ jelenleg más regionális partnerekkel egyeztetjük és vitatjuk meg. Reméljük, hogy valami értelmes lépés történik, ami elrettenti Izraelt a további erőszakos fellépéstől

- nyilatkozta szerdán a CNN-nek, hozzátéve, hogy „az egész Öböl-térség veszélyben van” és szerinte Netanjahu izraeli miniszterelnök a régiót „káoszba” vezeti.

A katari miniszterelnök „állami terrorizmusnak” nevezte, hogy Izrael kedden Hamász-vezetőket bobázott Dohában. A támadásban legalább hét ember vesztette életét (más források hatról beszélnek), köztük két katari biztonsági tiszt, bár a radikális iszlamista szervezet közlése szerint vezetőik túlélték a merényletet. A támadás idején a palesztin vezetők éppen az Egyesült Államok által előterjesztett legújabb tűzszüneti javaslatot vitatták meg.

Netanjahunak bíróság elé kell állnia. Ő az, akit a Nemzetközi Büntetőbíróság köröz. Minden nemzetközi jogot megsértett

- jelentette ki a sejk, utalva az izraeli miniszterelnök ellen kiadott háborús bűnökkel kapcsolatos elfogatóparancsra.

Az izraeli kormányfő erre válaszul szerdán további támadásokkal fenyegette meg Katart:

Azt mondom Katarnak és minden nemzetnek, amely terroristákat fogad be: vagy kiutasítják őket, vagy igazságszolgáltatás elé állítják őket. Mert ha nem teszik, mi fogjuk.

Doha elítélte Netanjahu „felelőtlen” kijelentéseit, és emlékeztetett, hogy a Hamász-iroda befogadása a katari közvetítői erőfeszítések keretében történt, amelyet az Egyesült Államok és Izrael kért.

Az Öböl-menti vezetők Dohába látogattak, hogy szolidaritásukat fejezzék ki Katarral. Az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Mohamed bin Zájed Al-Nahján „bűncselekménynek” nevezte az izraeli akciót, amely veszélyezteti a regionális stabilitást. Kuvait és Jordánia koronahercegei szerdán érkeztek Dohába, míg Szaúd-Arábia de facto vezetője, Mohamed bin Szalmán koronaherceg csütörtökön látogat az országba.

Katar mellett állunk minden intézkedésben, amit tesz, korlátozások nélkül, és minden képességünket ennek szolgálatába állítjuk

- jelentette ki a szaúdi koronaherceg a Súra Tanácshoz intézett beszédében.

Donald Trump amerikai elnök kedden újságíróknak nyilatkozva azt mondta, „nem örül” Izrael csapásának, valamint hangsúlyozta, hogy mindez egyáltalán nem az ő döntése volt.

Címlapkép forrása: Deror Avi via Wikimedia Commons