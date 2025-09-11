  • Megjelenítés
Izrael ezúttal tényleg túllőhetett a célon: egy egész régió foghat össze ellene
Globál

Izrael ezúttal tényleg túllőhetett a célon: egy egész régió foghat össze ellene

Portfolio
Katar miniszterelnöke kollektív választ sürget Izrael dohai támadására, miközben arab vezetők szolidaritásukat fejezik ki a Öböl-menti országgal - írta meg az Al-Dzsazíra.

Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani katari miniszterelnök szerint a régiónak közösen kell válaszolnia Izrael Doha elleni támadására.

Lesz válasz a régió részéről. Ezt a választ jelenleg más regionális partnerekkel egyeztetjük és vitatjuk meg. Reméljük, hogy valami értelmes lépés történik, ami elrettenti Izraelt a további erőszakos fellépéstől

- nyilatkozta szerdán a CNN-nek, hozzátéve, hogy „az egész Öböl-térség veszélyben van” és szerinte Netanjahu izraeli miniszterelnök a régiót „káoszba” vezeti.

A katari miniszterelnök „állami terrorizmusnak” nevezte, hogy Izrael kedden Hamász-vezetőket bobázott Dohában. A támadásban legalább hét ember vesztette életét (más források hatról beszélnek), köztük két katari biztonsági tiszt, bár a radikális iszlamista szervezet közlése szerint vezetőik túlélték a merényletet. A támadás idején a palesztin vezetők éppen az Egyesült Államok által előterjesztett legújabb tűzszüneti javaslatot vitatták meg.

Netanjahunak bíróság elé kell állnia. Ő az, akit a Nemzetközi Büntetőbíróság köröz. Minden nemzetközi jogot megsértett

- jelentette ki a sejk, utalva az izraeli miniszterelnök ellen kiadott háborús bűnökkel kapcsolatos elfogatóparancsra.

Az izraeli kormányfő erre válaszul szerdán további támadásokkal fenyegette meg Katart:

Azt mondom Katarnak és minden nemzetnek, amely terroristákat fogad be: vagy kiutasítják őket, vagy igazságszolgáltatás elé állítják őket. Mert ha nem teszik, mi fogjuk.

Doha elítélte Netanjahu „felelőtlen” kijelentéseit, és emlékeztetett, hogy a Hamász-iroda befogadása a katari közvetítői erőfeszítések keretében történt, amelyet az Egyesült Államok és Izrael kért.

Az Öböl-menti vezetők Dohába látogattak, hogy szolidaritásukat fejezzék ki Katarral. Az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Mohamed bin Zájed Al-Nahján „bűncselekménynek” nevezte az izraeli akciót, amely veszélyezteti a regionális stabilitást. Kuvait és Jordánia koronahercegei szerdán érkeztek Dohába, míg Szaúd-Arábia de facto vezetője, Mohamed bin Szalmán koronaherceg csütörtökön látogat az országba.

Katar mellett állunk minden intézkedésben, amit tesz, korlátozások nélkül, és minden képességünket ennek szolgálatába állítjuk

- jelentette ki a szaúdi koronaherceg a Súra Tanácshoz intézett beszédében.

Donald Trump amerikai elnök kedden újságíróknak nyilatkozva azt mondta, „nem örül” Izrael csapásának, valamint hangsúlyozta, hogy mindez egyáltalán nem az ő döntése volt.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólaltak a szakértők: valami nagyon nem stimmel Izrael támadásával a szupergazdag monarchiában

Címlapkép forrása: Deror Avi via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
lengyelország orosz drón
Globál
Orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, Trump is megszólalt – Háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility