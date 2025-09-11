  • Megjelenítés
Katonai lépésről döntött Lengyelország az orosz drónbetörés után
Lengyelország katonai képviselőket küld Ukrajnába, akik ellenséges drónok lelövését fogják gyakorolni – írta meg a Guardian.

Több információt nem tett közzé a lap, így nem tudni, hogy a katonai kontingens milyen méretű lesz, a képzés milyen kontextusban fog történni, meddig tart, illetve az sem ismert, hogy a lengyelek részt vesznek-e majd aktívan orosz dróntámadások elhárításában.

Nem kizárt, hogy a "katonai képviselők" nem Ukrajna területén folytatják majd a gyakorlatokat, hanem csak a képzési modulokat, védelmi módszereket sajátítanak majd el.

Oroszország tagadja, hogy szándékosan támadták volna Lengyelország területét.

Címlapkép forrása: U.S. Army photo by Sgt. Devin Klecan, Public domain, via Wikimedia Commons

