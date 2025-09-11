  • Megjelenítés
Kemény váddal állt elő az ukrán főparancsnok Oroszországgal szemben, de kiadta a feladatot az övéinek
Oroszország másolja a sikeres ukrán elfogódrónokat, és növeli a pilóta nélküli légi eszközeinek hatótávolságát - jelentette ki Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka csütörtöki Facebook-bejegyzésben, a drónerők fejlesztéséről tartott havi értekezlet után.

Az ellenség továbbra is alkalmazkodik, és immár hagyományosan lemásolja a mi sikeres technológiánkat, különösen az elfogódrónokat. Közvetlen technológiai versenyben állunk, amelyben előnyben lesznek azok, akik nem csupán korszerűsítenek, hanem meg is előzik a másikat. Feladatunk a meglévő megoldások folyamatos fejlesztése és új technológiák, valamint a pilóta nélküli rendszerek új taktikáinak kidolgozása

- figyelmeztetett a tábornok.

Megjegyezte, hogy az oroszok növelik a drónokkal végrehajtott csapások mélységét is,

ami szükségessé teszi az ukrán rádióelektronikai hadviselési egységek megerősítését - mutatott rá. Szavai szerint a rádióelektronikai hadviselés képességei bővülnek, és az eredmények már láthatók: augusztusban nőtt az ily módon elfogott ellenséges drónok száma.

A főparancsnok arról is beszámolt, hogy

augusztus folyamán az ukrán drónok több mint 60 ezer orosz célpontot találtak el.

Nyilatkozott a "lublini háromszög"

Mindeközben Ukrajna, Lengyelország és Litvánia közös nyilatkozatot adott ki csütörtökön, egy nappal azután, hogy orosz drónok megsértették a lengyel légteret.

A dokumentum szerint Ukrajna kész minden rendelkezésére álló hírszerzési és operatív információt megosztani Lengyelországgal, Litvániával és más partnerekkel annak érdekében, hogy hatékony korai előrejelző és védelmi rendszert építsenek ki az orosz rakéta- és dróntámadások ellen.

Az ilyen összehangolt lépéseknek arra kell irányulniuk, hogy megelőzzék Oroszország felháborító cselekedeteinek negatív következményeit

- emelték ki a felek. A három ország külügyminiszterei felszólították partnereiket, hogy sürgősen erősítsék meg Ukrajna légvédelmét, és támogassák Litvániát és Lengyelországot a NATO és az EU keleti szárnyának megerősítésére irányuló erőfeszítéseikben, mivel

csak az arányos és határozott válasz akadályozhatja meg a helyzet további súlyosbodását.

Arra kérték országaik lakosait, hogy "maradjanak éberek, és legyenek tudatában az Oroszország részéről érkező rosszindulatú dezinformációs kísérleteknek". A miniszterek a lengyel terület elleni legutóbbi orosz dróntámadást szándékos és összehangolt csapásnak, valamint példátlan provokációnak minősítették, amely a feszültség eszkalációjához vezetett.

Mint megírtuk, a Kreml úgy reagált a nyilatkozatra, hogy

semmi új nincs benne.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerda esti videóüzenetében időközben közölte, hogy Ukrajna felajánlja partnereinek a közös légtérvédelmet, ugyanakkor nehezményezte, hogy a világ nem reagált kellő határozottsággal az orosz drónok lengyelországi behatolására.

Az ukrán katonai hírszerzés beszámolt csütörtökön arról, hogy előző nap az ukrán különleges erők sikeres csapást mértek ukrán gyártású drónnal az orosz fekete-tengeri flotta egyik nagyértékű hajójára az oroszországi Novorosszijszknál. A jelentés szerint megsemmisült a hajó rádióelektronikai berendezése.

A Harkiv megyei rendőrség közölte, hogy az orosz erők FPV-drónnal mértek csapást egy rendőrségi szolgálati autóra Kupjanszk térségében, három rendőr megsebesült.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország csütörtökre virradóan 66 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 62-t semlegesített. Négy támadó drón becsapódását rögzítették három helyszínen.

Címlapkép forrása: Forasfilm via Wikimedia Commons

