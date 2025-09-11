Kijevbe látogatott Trump jobbkeze: orosz szankciókról is szó esett Zelenszkijjel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be csütörtökön, hogy a közös fegyvergyártás fejlesztéséről és Oroszország elleni további szankciók bevezetéséről tárgyalt Keith Kellogg amerikai különmegbízottal Kijevben - írja a Reuters.

Beszéltünk az együttműködés különböző irányairól – hogyan lehet valódi békét elérni és garantálni Ukrajna biztonságát

– írta Zelenszkij a találkozóról a közösségi médiában.

The U.S. Special Presidential Envoy for Ukraine, General Keith Kellogg @generalkellogg, is in Kyiv today. I am grateful for a constructive meeting.We discussed various vectors of cooperation – how to achieve real peace and guarantee Ukraine’s security. These include projects… pic.twitter.com/60YNf83bxA https://twitter.com/generalkellogg?ref_src=twsrc%5Etfw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2025

Az ukrán államfő szerint a megbeszélés témái voltak még az "erős kétoldalú megállapodások drónok és fegyverek közös gyártásáról, amelyeket mi javasoltunk Amerikának. Pozitív amerikai reakcióra számítunk" - vetítette előre.

A felek tárgyaltak továbbá "az oroszokra gyakorolt nyomásról, valamint arról, hogy mit tehetünk közösen partnereinkkel a vám- és szankciós politika terén annak érdekében, hogy mielőbb sor kerüljön egy vezetői szintű találkozóra, és véget érjen ez a háború."

Címlapkép forrása: MTI