Kijevbe látogatott Trump jobbkeze: orosz szankciókról is szó esett Zelenszkijjel
Kijevbe látogatott Trump jobbkeze: orosz szankciókról is szó esett Zelenszkijjel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be csütörtökön, hogy a közös fegyvergyártás fejlesztéséről és Oroszország elleni további szankciók bevezetéséről tárgyalt Keith Kellogg amerikai különmegbízottal Kijevben - írja a Reuters.

Beszéltünk az együttműködés különböző irányairól – hogyan lehet valódi békét elérni és garantálni Ukrajna biztonságát

– írta Zelenszkij a találkozóról a közösségi médiában.

Az ukrán államfő szerint a megbeszélés témái voltak még az "erős kétoldalú megállapodások drónok és fegyverek közös gyártásáról, amelyeket mi javasoltunk Amerikának. Pozitív amerikai reakcióra számítunk" - vetítette előre.

A felek tárgyaltak továbbá "az oroszokra gyakorolt nyomásról, valamint arról, hogy mit tehetünk közösen partnereinkkel a vám- és szankciós politika terén annak érdekében, hogy mielőbb sor kerüljön egy vezetői szintű találkozóra, és véget érjen ez a háború."

Címlapkép forrása: MTI

