Kirk-gyilkosság: súlyos figyelmeztetést tett közzé a külügyminisztérium

Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes csütörtökön az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy

bevándorlási státuszuk felülvizsgálatára számíthatnak az érintettek.

A tegnapi szörnyű merénylet fényében hangsúlyozni szeretném, hogy azok a külföldiek, akik dicsőítik az erőszakot és a gyűlöletet, nem szívesen látott látogatók országunkban.

Landau hozzátette, hogy utasította a konzulátusi tisztviselőket a megfelelő intézkedések megtételére, miután felháborodva tapasztalta, hogy egyesek a közösségi médiában dicsőítik vagy relativizálják a történteket, netalántán gúnyt űznek belőle.

Kérem, bátran hívják fel a figyelmemet külföldiek ilyen hozzászólásaira, hogy a külügyminisztérium megvédhesse az amerikai embereket

- tette hozzá Landau.

In light of yesterday’s horrific assassination of a leading political figure, I want to underscore that foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country. I have been disgusted to see some on social media praising, rationalizing, or making light… — Christopher Landau (@DeputySecState) September 11, 2025

A Trump-adminisztráció korábban is célba vett legálisan az Egyesült Államokban tartózkodó bevándorlókat, például palesztinpárti tüntetéseken való részvétel miatt.

Címlapkép forrása: MTI