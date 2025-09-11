  • Megjelenítés
Kirk-gyilkosság: súlyos figyelmeztetést tett közzé a külügyminisztérium
Kirk-gyilkosság: súlyos figyelmeztetést tett közzé a külügyminisztérium

Az amerikai külügyminisztérium lényegében kiutasítással fenyegette meg azon átmeneti engedéllyel, például vízummal az Egyesült Államokban tartózkodó bevándorlókat, akik nyíltan helyeselték vagy bagatellizálták Charlie Kirk konzervatív politikai aktivista tegnapi meggyilkolását - írja az Axios.

Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes csütörtökön az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy

bevándorlási státuszuk felülvizsgálatára számíthatnak az érintettek.

A tegnapi szörnyű merénylet fényében hangsúlyozni szeretném, hogy azok a külföldiek, akik dicsőítik az erőszakot és a gyűlöletet, nem szívesen látott látogatók országunkban.

Landau hozzátette, hogy utasította a konzulátusi tisztviselőket a megfelelő intézkedések megtételére, miután felháborodva tapasztalta, hogy egyesek a közösségi médiában dicsőítik vagy relativizálják a történteket, netalántán gúnyt űznek belőle.

Kérem, bátran hívják fel a figyelmemet külföldiek ilyen hozzászólásaira, hogy a külügyminisztérium megvédhesse az amerikai embereket

- tette hozzá Landau.

A Trump-adminisztráció korábban is célba vett legálisan az Egyesült Államokban tartózkodó bevándorlókat, például palesztinpárti tüntetéseken való részvétel miatt.

