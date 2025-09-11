  • Megjelenítés
FONTOS Váratlan fordulat: az EU megsemmisítette a Paks II. engedélyét, nagy a bizonytalanság a projekt jövőjével kapcsolatban
Komoly tisztogatás a világ egyik legerősebb hadseregében: a kulcsfontosságú rakétaerőknél tombolt a korrupció

A kínai Népi Felszabadító Hadsereg Rakétaereje közel 200 szakértői és beszállítói partnerkapcsolatot szüntetett meg egy kilenc évre visszamenő beszerzési korrupciós vizsgálat eredményeként - közölte a South China Morning Post.

A China Government Procurement News kedden jelentette, hogy augusztus 28. és szeptember 1. között a rakétaerő a katonai beszerzési hálózaton keresztül 74 pályázatértékelő szakértőt és 116 beszállítót tiltott ki. Egyes beszállítókat és szakértőket csak a rakétaerő beszerzési projektjeiből zártak ki, míg mások elvesztették azt a jogosultságukat is, hogy a teljes Népi Felszabadító Hadsereg projektjeire pályázhassanak.

A jelentés szerint a legkorábbi feltárt szabálysértés 2016-ra nyúlik vissza, amikor egy szakértőt a projekt felülvizsgálatában elkövetett hibák miatt tiltottak el a beszerzési tenderektől.

A rakétaerőt 2015 decemberében hozták létre Hszi Csin-ping elnök katonai reformjainak részeként.

Az egység felügyeli a hadsereg legfontosabb eszközeit, beleértve Kína stratégiai nukleáris rakétáit is.

A hadsereg intenzív felülvizsgálata a katonai felszerelések beszerzési szektorában Li Sang-fu korábbi védelmi miniszter 2023-as bukása után kezdődött, amit korrupciós vizsgálatok sorozata követett.

