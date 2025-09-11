Lengyelországi drónbetörés: rendkívüli javaslattal állt elő Zelenszkij elnök

Ukrajna szívesen segít katonai partnereinek elfogódrónokat gyártani, ezekkel hatékonyan el lehet hárítani egy olyan orosz támadást, mint amely Lengyelország területét érte a napokban – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Ukrajna azt javasolja az Oroszországgal határos európai országoknak, hogy indítsunk közös programot elfogódrónok fejlesztésére és gyártására. A háború során gyártunk ilyeneket, ezért vezető helyen vagyunk ezen az új technológiai színtéren. Gyorsan kell ezzel foglalkozni, hogy a bürokrácia ne szóljon közbe. Nyitottak vagyunk az együttműködésre”

– mondta az ukrán elnök.

Hozzátette: a világon senkinek nincs elég pénze és rakétája lelőni minden egyes támadódrónt, hiszen nincs értelme ellőni egy egymillió dolláros rakétát egy pár tízezer dolláros UAV-re.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images