Megerősítette a lengyel vezérkari főnök: valaki szólt nekik, hogy jönnek az orosz drónok

Wieslaw Kukula lengyel vezérkari főnök szerda este a TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevízióban közölte: a fehérorosz fél figyelmeztette Varsót, hogy Fehéroroszország légterén keresztül drónok tartanak Lengyelország irányában.

Kukula elmondta: az előzetes figyelmeztetés hasznos volt a lengyel fél számára. Meglepőnek nevezte, hogy

a szárazföldi határon a helyzetet erősen eszkaláló Fehéroroszország elszánta magát az ilyen típusú együttműködésre. De nem utasítottuk vissza, a mi válaszunk pozitív volt, azaz adatokat szolgáltattunk Fehéroroszországnak az irányába tartó eszközökről

– mondta el a vezérkari főnök.

A légvédelmi művelet során Lengyelország együttműködött a NATO-val, és készen állt az eszkalációra, a civil repülőterek bezárásától kezdve a további, Németországból és más országokból érkező szövetséges erők (esetleges) bevonulásának előkészítéséig – közölte Kukula.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerda esti videóbeszédében azt mondta, a 19 orosz drón nem letért a pályájáról, hanem szándékosan célozták velük Lengyelországot – írja a The Kyiv Independent.

Sikorski elutasította Oroszország válaszát, melyben tagadták, hogy felelősek lennének az incidensért. A lengyel külügy vezetője szerint Moszkva hazudik, és „alapértelmezett szovjet válaszokat” ad.

Bárki, aki azt állítja, hogy ez ukrán provokáció volt, orosz propagandát terjeszt

– hangsúlyozta Sikorski.

Címlapkép: Wieslaw Kukula tábornok, lengyel vezérkari főnök (j2) beszél a legutóbbi légtérsértés miatt összehívott rendkívüli kabinetülésen Varsóban 2025. szeptember 10-én. MTI/EPA/PAP/Szymon Pulcyn